पकड़ी गई एक्टिंग...खुद को CID अफसर बताकर लोगों पर झाड़ता था रौब, पुलिस ने निकाली हेकड़ी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक ऐसे युवक को पकड़ा गया है जो नकली पहचान का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दे रहा था. आरोपी टिकेश्वर नरेटी शहर में खुद को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) का सीनियर ऑफिसर बताता था. वह न सिर्फ असली ऑफिसर की तरह कपड़े पहनता और एक्टिंग करता था, बल्कि अपनी स्कॉर्पियो कार पर 'नेशनल क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन' का ऑफिशियल दिखने वाला साइनबोर्ड भी लगाकर घूमता था. वह लोगों से खुद को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर बताता था.

दो-दो फर्जी आईडी कार्ड बरामद

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अमातालाब रोड पर एक वेल्डिंग की दुकान के पास एक संदिग्ध आदमी सरकारी साइन वाली गाड़ी के साथ मौजूद है. सिटी कोटवाली पुलिस ने तुरंत मौके पर छापा मारा और टिकेश्वर को हिरासत में ले लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से 'क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट' और 'क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव' नाम के दो नकली पहचान पत्र मिले. हालांकि, कोई कानूनी अपॉइंटमेंट लेटर या ऑर्डर नहीं मिला.

टोल टैक्स से बचने के लिए साजिश

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया कि उसने टोल टैक्स से बचने और दूसरों पर रौब जमाने के लिए सितंबर 2025 में ये नकली ID बनाई थीं. पुलिस ने नकली ID कार्ड, एक नेशनल क्राइम कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन का साइनबोर्ड, एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिया है. सिटी थाना में केस दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. यह मामला उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो धोखाधड़ी करके सरकारी पद का दुरुपयोग करते हैं.

