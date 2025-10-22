इंस्टाग्राम पर लिखा-मैंने मार दिया है...फिर रोशनदान से दिखा 'मौत का सीन', धमतरी में डबल डेथ से मचा हड़कंप

CG Crime News-छत्तीसगढ़ के धमतीर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने बाद खुद ने आत्महत्या कर ली. अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी के माता-पिता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है. यह मामला मगरलोड में आने वाली करेलीबड़ी पुलिस चौकी क्षेत्र के हरदी गांव का है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एक साल पहले हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार, यह घटना 20 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे की है. उस रात दोनों पति-पत्नी अपने कमरे में सोने गए थे. अगली सुबह यानी 21 अक्टूबर को करीब 7 बजे, जब दोनों काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आए तो घर के सदस्यों को शक हुआ. रोशनदान से जब भाई ने झांककर देखा तो लक्ष्मी का शव जमीन पर पड़ा था और हितेश का शव फंदे से लटक रहा था. परिजनों ने बताया कि लक्ष्मी और हितेश की शादी करीब एक साल पहले हुई थी.

पत्नी की हत्या कर लगाई फांसी

हितेश का बड़ा भाई गितेश्वर यादव ने परिजनों के साथ मिलकर तुरंत दरवाजा तोड़ा और दोनों को नीचे उतारा. दोनों की मौत हो चुकी थी. इसके बाद परिजनों ने इस घटना की जानकारी मगरलोड थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही मगरलोड पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, लक्ष्मी की मौत गमछा से गला घोंटने के कारण हुई, जबकि हितेश ने साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या की.

मौत से पहले डाला स्टेटस

पुलिस जांच में पता चला कि मृतक हितेश यादव ने हत्या के बाद इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस पोस्ट किया. जिसमें उसने लिखा था मैं हिम्मत यादव, मैंने मेरी पत्नी लक्ष्मी यादव को जाने से मार दिया हूं. कारण कुछ नहीं बस मेरी पत्नी लक्ष्मी यादव की मां-बाप की वजह से मार दिया हूं और मैं भी फांसी लगा लिया हूं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

