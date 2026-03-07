White Gold in Chhattisgarh: 'सफेद सोना' उगलेगा छत्तीसगढ़ का ये जिला! वनांचल की महिलाओं की बदलेगी किस्मत

Makhana Ki Kheti News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी वनांचल की उन छोटी-छोटी डबरियों और तालाबों में अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि 'सफेद सोना' यानी मखाना लहलहाएगा. छत्तीसगढ़ के इस आदिवासी बहुल इलाके की महिलाओं के लिए मखाना खेती आत्मनिर्भरता की एक नई उम्मीद लेकर आई है. अब तक जिन जल निकायों का उपयोग सीमित था, वहां महिला स्व-सहायता समूह मखाना उगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी. मखाने की खेती की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी कम लागत है. पिछली फसल के गिरे हुए बीजों से ही नए पौधे अपने आप अंकुरित हो जाते हैं, जिससे हमारे वनांचल की मेहनत कश बहनों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा.

नगरी क्षेत्र की आबोहवा और यहां का प्राकृतिक वातावरण मखाने की मिठास के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिहार के मिथिलांचल में होता है. विशेषज्ञों की मानें तो संकरा और आसपास के इलाकों की जलवायु इस बेशकीमती फसल के लिए वरदान साबित हो सकती है. प्रशासन ने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जिले में 100 एकड़ जमीन को मखाना उत्पादन के लिए चुना है. शुरुआती दौर में संकरा के 25 एकड़ रकबे में मखाने की फसल तैयार करने की हलचल शुरू हो चुकी है. यह केवल खेती नहीं, बल्कि वनांचल के खेतों में होने वाला एक ऐसा नवाचार है जो आने वाले समय में धमतरी की पहचान पूरे प्रदेश में 'मखाना हब' के रूप में कराएगा.

छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल

धमतरी कलेक्टर ने खुद संकरा की जमीन पर उतरकर इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को समझा और महिलाओं का हौसला बढ़ाया. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ मखाना उगाना नहीं, बल्कि धमतरी की महिलाओं को एक ऐसा बाजार देना है जहां उनकी मेहनत का सही मोल मिल सके. कृषि और उद्यानिकी विभाग को सख्त हिदायत दी गई है कि वे गांव-गांव जाकर बहनों को तकनीकी बारीकियां सिखाएं, ताकि जल प्रबंधन और फसल सुरक्षा में कोई कमी न रहे. जब प्रशासन और ग्रामीण महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी धमतरी का यह मखाना मॉडल पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक मिसाल बनकर उभरेगा.

पलायन पर लगेगी लगाम

इस पहल से वनांचल के उन परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी है, जो अब तक आय के लिए सिर्फ वनोपज या मजदूरी पर निर्भर थे. मखाना खेती से जुड़कर ये महिलाएं अब 'डबरी से समृद्धि' तक का सफर तय करेंगी. खेती के इस विविधीकरण से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि पलायन जैसी समस्याओं पर भी लगाम लगेगी. आने वाले समय में जब ये मखाने बाजारों में पहुंचेंगे, तो इनके पीछे धमतरी की उन हजारों बहनों का संघर्ष और सफलता की कहानी छिपी होगी, जिन्होंने वनांचल की दुर्गम राहों को अपनी मेहनत से आसान बना दिया है.

रिपोर्टः जी न्यूज इनपुट डेस्क

