Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3132784
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhधमतरी

White Gold in Chhattisgarh: 'सफेद सोना' उगलेगा छत्तीसगढ़ का ये जिला! वनांचल की महिलाओं की बदलेगी किस्मत

Dhamtari Makhana Farming News: छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में अब पारंपरिक खेती के साथ-साथ 'सफेद सोने' यानी मखाने की चमक दिखाई देगी. धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में आजीविका संवर्धन की एक अनूठी पहल के तहत मखाना खेती की तैयारी शुरू कर दी गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 07, 2026, 07:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

White Gold in Chhattisgarh
White Gold in Chhattisgarh

Makhana Ki Kheti News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी वनांचल की उन छोटी-छोटी डबरियों और तालाबों में अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि 'सफेद सोना' यानी मखाना लहलहाएगा. छत्तीसगढ़ के इस आदिवासी बहुल इलाके की महिलाओं के लिए मखाना खेती आत्मनिर्भरता की एक नई उम्मीद लेकर आई है. अब तक जिन जल निकायों का उपयोग सीमित था, वहां महिला स्व-सहायता समूह मखाना उगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी. मखाने की खेती की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी कम लागत है. पिछली फसल के गिरे हुए बीजों से ही नए पौधे अपने आप अंकुरित हो जाते हैं, जिससे हमारे वनांचल की मेहनत कश बहनों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा.

नगरी क्षेत्र की आबोहवा और यहां का प्राकृतिक वातावरण मखाने की मिठास के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिहार के मिथिलांचल में होता है. विशेषज्ञों की मानें तो संकरा और आसपास के इलाकों की जलवायु इस बेशकीमती फसल के लिए वरदान साबित हो सकती है. प्रशासन ने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जिले में 100 एकड़ जमीन को मखाना उत्पादन के लिए चुना है. शुरुआती दौर में संकरा के 25 एकड़ रकबे में मखाने की फसल तैयार करने की हलचल शुरू हो चुकी है. यह केवल खेती नहीं, बल्कि वनांचल के खेतों में होने वाला एक ऐसा नवाचार है जो आने वाले समय में धमतरी की पहचान पूरे प्रदेश में 'मखाना हब' के रूप में कराएगा.

छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल
धमतरी कलेक्टर ने खुद संकरा की जमीन पर उतरकर इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को समझा और महिलाओं का हौसला बढ़ाया. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ मखाना उगाना नहीं, बल्कि धमतरी की महिलाओं को एक ऐसा बाजार देना है जहां उनकी मेहनत का सही मोल मिल सके. कृषि और उद्यानिकी विभाग को सख्त हिदायत दी गई है कि वे गांव-गांव जाकर बहनों को तकनीकी बारीकियां सिखाएं, ताकि जल प्रबंधन और फसल सुरक्षा में कोई कमी न रहे. जब प्रशासन और ग्रामीण महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी धमतरी का यह मखाना मॉडल पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक मिसाल बनकर उभरेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पलायन पर लगेगी लगाम
इस पहल से वनांचल के उन परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी है, जो अब तक आय के लिए सिर्फ वनोपज या मजदूरी पर निर्भर थे. मखाना खेती से जुड़कर ये महिलाएं अब 'डबरी से समृद्धि' तक का सफर तय करेंगी. खेती के इस विविधीकरण से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि पलायन जैसी समस्याओं पर भी लगाम लगेगी. आने वाले समय में जब ये मखाने बाजारों में पहुंचेंगे, तो इनके पीछे धमतरी की उन हजारों बहनों का संघर्ष और सफलता की कहानी छिपी होगी, जिन्होंने वनांचल की दुर्गम राहों को अपनी मेहनत से आसान बना दिया है.

रिपोर्टः जी न्यूज इनपुट डेस्क

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

dhamtari news

Trending news

dhamtari news
'सफेद सोना' उगलेगा छत्तीसगढ़ का ये जिला! वनांचल की महिलाओं की बदलेगी किस्मत
indore news
इंदौर में रंगपंचमी की धूम! राजवाड़ा तिरपाल से ढका, चप्पे-चप्पे पर पहरा; जानें रूट
durg news
छत्तीसगढ़ बना नशे का गढ़? दुर्ग में अफीम की अवैध खेती पर भूपेश बघेल का बड़ा हमला
MP Sagar News
ऑनलाइन फूड लवर्स हो जाएं सावधान, प्लेट में बासी खाना आने से मचा हड़कंप
mp news
जादू-टोने के शक में युवक की बेरहमी से हत्या, कुल्हाड़ी से सिर काटकर धड़ से किया अलग
mp news
अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ग्रामीणों का पथराव, TI और महिला पुलिसकर्मी घायल
mp news
ईरान-इजरायल जंग से रुकी MP के चावल की रफ्तार, बंदरगाहों पर अटका बासमती, गिर रहे दाम
mp news
ईरान-इजरायल जंग के बीच MP में कितनी है पेट्रोल डीजल की कीमत? क्या सच में है किल्लत
mp news
MP Breaking News Live: इंदौर में 8 मार्च को इन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध, देखें रंगपंचमी गेर का पूरा ट्रैफिक प्लान, पढ़ें 7 मार्च की बड़ी खबरें
mp news
पुलिया से नीचे गिरी गर्भवती महिला, बेटी को दिया जन्म, दोनों की बची जान