मोमोज खाने के हैं शौकीन? तो हो जाएं सावधान! छत्तीसगढ़ में 50 लोगों की बिगड़ी तबीयत, 18 अस्पताल में भर्ती

Nepali Momos: धमतरी जिले में नेपाली मोमोज खाने के बाद अचानक बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. चार दिनों में 50 से ज्यादा लोग पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं. मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और मेघा चौक के पास मोमोज बेचने वाले दुकानदार के यहां से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया. लोगों में डर का माहौल है और गांवों में इस खबर की खूब चर्चा है.

मगरलोड क्षेत्र के कई गांवों भैंसमुंडी, बेलरदोना, मेघा, अरौद, गिरौद, खैरझिटी, भोथीडीह और जामली से मरीज एक जैसी शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे. ज्यादातर लोगों ने एक ही दुकान से मोमोज खाए थे, जिसके कुछ घंटों बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. डॉक्टरों का कहना है कि फूड प्वॉइजनिंग की आशंका सबसे ज्यादा है. लगातार बढ़ रहे मरीजों को देखकर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है और गांव-गांव जानकारी जुटाई जा रही है.

18 लोग अस्पताल में भर्ती

मगरलोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 18 से ज्यादा मरीजों को भर्ती किया गया, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं. अधिकांश मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन 5 लोगों का इलाज अभी भी जारी है. बाकी लोग धमतरी और अन्य अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं. परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि खुले में बिकने वाले फास्ट फूड पर निगरानी बढ़ाई जाए. उनका कहना है कि समय रहते रोक नहीं लगी तो आगे और भी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं.

सफाई रखने की सलाह

प्रशासन ने मामले की गंभीरता देखते हुए मोमोज बेचने वाले दुकानदार पर रोक लगाई है और खाद्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि खाद्य सामग्री में क्या खराबी थी. कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और स्पष्ट किया कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और स्ट्रीट फूड खरीदते समय साफ-सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी है.

