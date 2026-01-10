छत्तीसगढ़ में रेलवे की बड़ी कार्रवाई, दो दर्जन से ज्यादा घरों पर चला बुलडोजर, लोगों ने प्रशासन से की ये मांग

Dhamtari Bulldozer Action: धमतरी जिले के सेहरा डबरी गांव में रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे की जमीन पर बने करीब 30 से 35 कच्चे-पक्के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया. रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, रायपुर-धमतरी नई रेलवे लाइन परियोजना के लिए यह जमीन जरूरी थी. कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे निर्माण कार्य में लगातार बाधा आ रही थी. इसी वजह से दोपहर के समय रेलवे की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई.

कार्रवाई के दौरान गांव में अफरा-तफरी का माहौल रहा. कई घरों में लोग मौजूद नहीं थे, कुछ लोग काम पर गए हुए थे. अचानक बुलडोजर चलने से घरों में रखा सामान निकालने का भी समय नहीं मिल पाया. ग्रामीणों का कहना है कि कई मकान हाल ही में बने थे और कुछ परिवार सिर्फ चार-पांच दिन पहले ही नए घर में शिफ्ट हुए थे. देखते ही देखते पूरा पाड़ा टूट गया और कई परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए.

बिना सही माप के ही कार्रवाई

पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें समय पर स्पष्ट नोटिस नहीं दिया गया. उनका कहना है कि कभी कहा गया आज तोड़ेंगे, कभी कल, लेकिन अचानक पूरी कार्रवाई कर दी गई. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन की नाप-जोख ठीक से नहीं हुई और बिना सही माप के ही मकानों को गिरा दिया गया. लोगों का कहना है कि अगर पहले सही जानकारी और समय दिया जाता तो वे खुद मकान खाली कर लेते.

वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की

घर टूटने के बाद पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि अब उनके पास न रहने की जगह है, न ही दूसरी जमीन. वे चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें आबादी के लिए जमीन दे या मुआवजा दे ताकि वे फिर से घर बना सकें. वहीं रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और परियोजना का काम बिना रुकावट पूरा करना जरूरी है.

रिपोर्टः सुभाष साहेब, धमतरी

