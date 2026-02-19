धमतरी में जान की दुश्मन बनी मधुमक्खियां, राहगीरों को दौड़ा-दौड़कर काटा, छात्र समेत 5 घायल, एक की हालत नाजुक

Dhamtari Bee Attack: धमतरी शहर के रुद्री रोड पर स्थित दुलारी नगर के पास गुरुवार सुबह अचानक हड़कंप मच गया, जब मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने राह चलते लोगों पर हमला कर दिया हमला इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. कुछ ही पलों में सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

घटना में एक छात्र समेत कुल पांच लोग घायल हुए हैं. घायवों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया है.

बाकी घायलों का भी उपचार जारी है. लोगों ने बताया कि, सड़क किनारे किसी पेड़ या बिल्डिंग पर मधुमक्खियों का छत्ता था. अचानक किसी वजह से मधुमक्खियां गुस्सैल हो गईं और आने-जाने वालों पर हमला कर दिया. कुछ लोग बाइक और स्कूटर चला रहे थे, जबकि कई पैदल चलने वाले भी इसकी चपेट में आ गए. हमले से बचने के लिए लोग पास की दुकानों और घरों में भाग गए.

पुलिस ने इलाके को कराया खाली

मधुमक्खियों के हमले में रुद्री के रहने वाले एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. स्कूटर पर सवार एक महिला ने तुरंत मदद की और उन्हें ओजस्वी नर्सिंग होम ले गई, जहां उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है. वहीं गोकुलपुर स्कूल जा रहे साइकिल सवार एक छात्र पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और इलाके को कुछ समय के लिए खाली करा दिया गया. लोगों को कुछ समय के लिए उस रास्ते से न जाने की चेतावनी दी गई.

