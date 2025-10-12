Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2958118
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

बड़ी नक्सली साजिश नाकाम! 10 किलो का IED बम बरामद, DRG और BDF की टीम ने किया डिफ्यूज़

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया है. उन्होंने 10 किलोग्राम वजनी आईईडी बम बरामद किया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 12, 2025, 06:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बड़ी नक्सली साजिश नाकाम! 10 किलो का IED बम बरामद, DRG और BDF की टीम ने किया डिफ्यूज़

Dhamtari Naxal IED Recovery: छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नक्सलियों की एक गंभीर साज़िश को विफल कर दिया है. ज़िले के नगरी थाना क्षेत्र में स्थित चंदनबहारा जंगल के एक कच्चे रास्ते पर ज़मीन के अंदर दबाकर रखा गया 10 किलो वज़न का IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बम बरामद किया गया. यह बम इतना शक्तिशाली था कि इसका इस्तेमाल सुरक्षाबलों और आम नागरिकों दोनों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता था.

यह भी पढ़ें: बस्तर में टूटी नक्सलियों की कमर, 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर, 7 माओवादी गिरफ्तार

 

Add Zee News as a Preferred Source

बड़ी नक्सली साजिश नाकाम!
दरअसल,  धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र के चंदनबहारा जंगल में सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है. DRG और BDF की टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए कच्चे रास्ते से 10 किलो वजनी IED बम बरामद किया. यह बम नक्सलियों द्वारा ज़मीन में दबाया गया था, जिसका मकसद सुरक्षा बलों या आम लोगों को निशाना बनाना था.टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी सावधानी से बम को ज़मीन से निकाला और सुरक्षित रूप से डिफ्यूज़ किया.

यह भी पढ़ें: Bijapur Naxal Attack: बीजापुर में नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में DRG का जवान शहीद, तीन जवान घायल

 

DRG और BDF की टीम ने किया डिफ्यूज़
जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने पुलिस और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह बम ज़मीन के नीचे गाड़ रखा था. सूचना मिलने पर डीआरजी और बीडीएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बेहद सावधानी से बम को ज़मीन से निकालकर निष्क्रिय कर दिया. खबर मिली थी कि नक्सली पास के जंगल में छिपे हुए हैं और उनकी तलाश में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई ने नक्सलियों के नापाक मंसूबे को पूरी तरह नाकाम कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कदमों से आम जनता में आत्मविश्वास और साहस दोनों बढ़ा है.

TAGS

chhattisgarh newsdhamtari news

Trending news

chhattisgarh news
बड़ी नक्सली साजिश नाकाम! 10 किलो का IED बम बरामद, DRG और BDF की टीम ने किया डिफ्यूज
chhattisgarh news
खून से लथपथ लाशें, सिर्फ 10 हजार का था विवाद... पड़ोसी ने ली पति-पत्नी की जान
chhattisgarh news
शादी से इनकार, अफेयर खुलने का डर...फिर दो हत्या, 18 महीने बाद सुलझी मर्डर मिस्ट्री
IAS nagarjun gowda
IAS सृष्टि देशमुख के पति नागार्जुन गौड़ा विवादों में, 4000 में किया करोड़ों का खेल
chhattisgarh news
भीख मांगने वाले निकले अपहरणकर्ता, 10 साल के बच्चे का अपहरण करने को कोशिश, हुई पिटाई
indore news
इंदौर में हत्याकांड! शराब पार्टी में गाली गलौज पर गरजा मौसेरा भाई, कर दी हत्या
mp news
दहेज के लिए हैवानियत! करवाचौथ पर ससुराल पहुंची महिला के साथ बर्बरता, बांधकर पीटा
bhopal news
छठ 2025: भोपाल में यहां 51 कुंड की भव्य तैयारी, व्रतियों के लिए होंगी ये सुविधाएं
chhattisgarh news
शिक्षा का मंदिर वीरान! बच्चे आते हैं, खुद प्रार्थना करते हैं, घंटी बजाकर जाते हैं घर
dhar accident news
धार में तेज रफ्तार का कहर, वाहन ने छात्रों को रौंदा, 7 घायल, 2 की हालत गंभीर