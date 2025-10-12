बड़ी नक्सली साजिश नाकाम! 10 किलो का IED बम बरामद, DRG और BDF की टीम ने किया डिफ्यूज़

Dhamtari Naxal IED Recovery: छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नक्सलियों की एक गंभीर साज़िश को विफल कर दिया है. ज़िले के नगरी थाना क्षेत्र में स्थित चंदनबहारा जंगल के एक कच्चे रास्ते पर ज़मीन के अंदर दबाकर रखा गया 10 किलो वज़न का IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बम बरामद किया गया. यह बम इतना शक्तिशाली था कि इसका इस्तेमाल सुरक्षाबलों और आम नागरिकों दोनों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता था.

बड़ी नक्सली साजिश नाकाम!

दरअसल, धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र के चंदनबहारा जंगल में सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है. DRG और BDF की टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए कच्चे रास्ते से 10 किलो वजनी IED बम बरामद किया. यह बम नक्सलियों द्वारा ज़मीन में दबाया गया था, जिसका मकसद सुरक्षा बलों या आम लोगों को निशाना बनाना था.टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी सावधानी से बम को ज़मीन से निकाला और सुरक्षित रूप से डिफ्यूज़ किया.

DRG और BDF की टीम ने किया डिफ्यूज़

जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने पुलिस और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह बम ज़मीन के नीचे गाड़ रखा था. सूचना मिलने पर डीआरजी और बीडीएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बेहद सावधानी से बम को ज़मीन से निकालकर निष्क्रिय कर दिया. खबर मिली थी कि नक्सली पास के जंगल में छिपे हुए हैं और उनकी तलाश में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई ने नक्सलियों के नापाक मंसूबे को पूरी तरह नाकाम कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कदमों से आम जनता में आत्मविश्वास और साहस दोनों बढ़ा है.