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धार भोजशाला मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन अलर्ट; चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात, एडवाइजरी जारी

Dhar News-धार भोजशाला फैसले के बाद जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. जिला प्रशासन ने मीडिया एडवाइजरी जारी कर लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.

 

Written By  Kamal Solanki|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 21, 2026, 03:33 PM IST
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धार भोजशाला मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन अलर्ट; चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात, एडवाइजरी जारी

Dhar Bhojshala-मध्यप्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है. जिले में शांति, कानून व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. वहीं प्रशासन ने मीडिया एडवाइजरी जारी कर सभी नागरिकों, धर्मगुरुओं, आगंतुकों और मीडिया प्रतिनिधियों से कोर्ट के आदेशों का पालन करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.

शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील
कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित शांति समिति की बैठक में जिले में भाईचारा और शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया. कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कहा कि धार हमेशा से शांति और सौहार्द का प्रतीक रहा है और प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने सभी समाजों और शांति समिति के सदस्यों से सकारात्मक माहौल बनाए रखने में सहयोग की अपील की.

एसपी ने दी सख्त चेतावनी
बैठक में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक और उत्तेजक जानकारियों को लेकर सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

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मीडिया एडवाइजरी जारी
वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से मीडिया एडवाइजरी भी जारी की गई है. एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश बाध्यकारी हैं और उनका अक्षरशः पालन कराया जाएगा. न्यायालय के निर्देशों के विपरीत किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भ्रामक, भड़काऊ या साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित न करें. मीडिया प्रतिनिधियों से भी जिम्मेदार और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करने की अपेक्षा जताई गई है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
भोजशाला परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस बल की तैनाती के साथ लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे. प्रशासन ने सभी समुदायों से न्यायिक प्रक्रिया और कानून व्यवस्था का सम्मान करते हुए सहयोग करने की अपील की है. भोजशाला को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है. शांति समिति की बैठक से लेकर मीडिया एडवाइजरी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तक प्रशासन हर स्तर पर नजर बनाए हुए है, ताकि जिले में शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रहे.

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