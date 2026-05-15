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धार में नहीं, लंदन के म्यूजियम में है भोजशाला की वाग्देवी की असली मूर्ति! क्या HC के फैसले के बाद अब लाई जाएगी भारत?

Dhar Bhojsala Verdict-एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है और हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 15, 2026, 04:24 PM IST
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धार में नहीं, लंदन के म्यूजियम में है भोजशाला की वाग्देवी की असली मूर्ति! क्या HC के फैसले के बाद अब लाई जाएगी भारत?

Bhojshala Vagdevi Murti-मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार की भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है. हाईकोर्ट ने भोजशाला विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. शुक्रवार को दिए अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है. केंद्र सरकार और एएसआई यह फैसला ले कि भोजशाला का मैनेजमेंट कैसा रहेगा. इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा. इस मामले में हाईकोर्ट ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, ASI की सर्वे रिपोर्ट को आधार माना है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद वाग्देवी की उस मूर्ति को वापस भोजशाला लाने की चर्चा शुरू हो गई है, जो 117 सालों से लंदन के म्यूजियम में रखी है. 

हिंदूओं की मांग, वापस आए मूर्ति
भोजशाला को वाग्देवी मंदिर करार दिए जाने के बाद एक और मांग की चर्चा तेज होने लगी है. हिंदू पक्ष बीते कई वर्षों ने वाग्देवी की मूर्ति को लंदन से वापस भोजशाला लाने की मांग करता रहा है. मां सरस्वती की मूर्ति लंदन के एक संग्रहालय में बताई जाती है, हिंदू पक्ष मूर्ति वापस लाने की मांग समय-समय पर उठाता रहा है. हिंदू पक्ष की इस मांग पर सरकार विचार कर सकती है. 

यह भी पढ़ें-धार भोजशाला पर HC का बड़ा फैसला, भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना, पूजा का अधिकार दिया

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सरकार कर सकती है प्रयास
भारत सरकार विदेशों में मौजूद भारतीय पुरावशेषों को वापस लाने के लिए कूटनीतिक चैनलों, कानूनी और द्विपक्षीय समझौतों का सहारा लेती है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से 2014 के बाद से अब तक 250 से अधिक अमूल्य प्राचीन वस्तुएं भारत लाई जा चुकी हैं. इसी कार्यप्रणाली और कानूनी साक्ष्यों के आधार पर, सरकार अब धार की भोजशाला से जुड़ी वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने के लिए ठोस प्रयास कर सकती है. 

यह भी पढ़ें-धार भोजशाला पर MP हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातें,क्या है पूजा व्यवस्था पर नया फैसला

लंदन में है वाग्देवी की मूर्ति
वाग्देवी की मूर्ति 117 साल से लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट में म्यूजियम में रखी है. भोजशाला में स्थापित र्लभ प्रतिमा को 1902 के आसपास ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लॉर्ड कर्जन के आदेश से धार से लंदन ले जाया गया था. मुगलों के आक्रमण के बाद खंडित हुई इस प्रतिमा को अंग्रेजों ने खुदाई कर 1875 में निकाला था. 

बॉक्स में रखी है मूर्ति
ब्रिटिश म्यूजियम में यह मूर्ति करीब 7 से 8 फीट ऊंचे कांच के एक बॉक्स में रखी है. मूर्ति 4 से 5 फीट की ऊंची है. म्यूजियम में जिस बॉक्स में मूर्ति रखी हुई है उसे छूने की अनुमति नहीं है.

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