सिर कटे शव से मचा हड़कंप, प्राइवेट पार्ट से भी की हैवानियत, जानिए किसने रची दिल दहला देने वाली साजिश?

Dhar Murder Case: धार जिले में एक हत्या का मामला सामने आया है. दरअसल, धरमपुरी थाना इलाके में नर्मदा नदी के पास एक युवक का शव बुरी हालत में मिला है. बताया जा रहा है कि शव से सिर और प्राइवेट पार्ट अलग पड़ा था. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:14 PM IST
सिर कटे शव से सनसनी
सिर कटे शव से सनसनी

Dhar Crime News: मध्य प्रदेश के धार जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जिले के धरमपुरी थाना क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे एक युवक का शव बुरी हालत में पड़ा हुआ पाया गया है. लोगों ने जैसे ही शव को देखा तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई. ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, शव का सिर और प्राइवेट पार्ट शरीर से अलग पड़ा था. शव को देख ऐसा लग रहा है कि वह दो तीन दिन पुराना है. वहीं इस मामले में ग्रामीणों नें पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, युवक का शव धरमपुर थाना इलाके के लुंहारा गांव में नर्मदा नदी के किनारे पड़ा हुआ था. जब वहां आसपास ग्रामीण पहुंचे, तो वहां ग्रमीणों ने देखा कि शव पड़ा मिला. जब शव के पास ग्रामीण पहुंचे, तो शव देख लोग घबरा गए. बिना देर किए ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है. इस दौरान मौके पर काफी भीड़ देखने को मिली है. 

शव की जांच में जुटी पुलिस
बता दें कि पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, जहां टीम ने शव से जुड़े सबूत इकट्ठा किए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शव की पहचान कैसे करें. सिर, शरीर पर कपड़े और आसपास कोई अन्य चीज नहीं होने के चलते शव के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "धार" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

dhar newsMP Crime News

