Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3209944
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhधार

भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट में ASI रिपोर्ट पर बहस, दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक

Dhar Bhojshala Case: धार भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच ASI सर्वे और ऐतिहासिक दावों को लेकर बहस हुई.

Written By  Yatnesh Sen|Last Updated: May 08, 2026, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhar Bhojshala Case
Dhar Bhojshala Case

Indore High Court Hearing: धार भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट में जारी नियमित सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सुनवाई हुई, जहां मुस्लिम पक्ष के सीनियर वकील सलमान खुर्शीद और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के बीच पिछले दिनों प्रस्तुत किए गए तर्कों पर बहस हुई और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए.

दरअसल, 6 अप्रैल से धार के भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद के आधिपत्य को लेकर जारी सुनवाई में पिछले तीन हफ्तों से सभी पक्षों की एक-एक कर सुनवाई की गई. अब दोनों पक्षों के बीच प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर बहस शुरू हो चुकी है. शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पेश होकर हिंदू पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर बहस की, वहीं हिंदू पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और उन्होंने सलमान खुर्शीद द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को नकारते हुए अपने पक्ष को सही बताया. इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तथ्यों को रखा.

हिंदू पक्ष के दावों पर आपत्तियां
हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने विस्तृत तर्क रखे. उनके अनुसार यह मामला ASI सर्वे और ऐतिहासिक धार्मिक स्वरूप से जुड़ा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय मामले का हवाला देते हुए कहा कि उसमें दिए गए सिद्धांत यहां लागू नहीं होते. उन्होंने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तार से खंडन किया. दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की ओर से सलमान खुर्शीद और अधिवक्ता शोभा मेनन सहित अन्य अधिवक्ताओं ने हिंदू पक्ष के दावों पर आपत्तियां प्रस्तुत कीं और विभिन्न साहित्य व संदर्भों के आधार पर अपना पक्ष रखा.

Add Zee News as a Preferred Source

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Dhar Bhojshal Case

Trending news

Dhar Bhojshal Case
भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट में ASI रिपोर्ट पर बहस, दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक
mp farmer news
बढ़ गई कांग्रेसियों की मुश्किलें! हाईवे जाम करने के आरोप में 700 कार्यकर्ताओं पर केस
ratlam news
इंदौर-उज्जैन की ताकनी नहीं पड़ेगी राह! रतलाम के जामड़ तालाब में तैयार हो रहे गोताखोर
Latest Ujjain News
अब कचरा खुद दे रहा गवाही! एक गलती से 5000 हजार का भरना पड़ा जुर्माना, ऐसे पकड़ाया
mp politics news
'300 करोड़ रुपये दे दें...मैं चली आऊंगी', MLA निर्मला सप्रे के बयान पर MP में घमासान
Mandsaur News
रतलाम-मंदसौर जाने वाले सावधान! ट्रेन पकड़ने से पहले पढ़ लें ये खबर
indore police news
इंदौर में हेलमेट चेकिंग पर बवाल, बीजेपी नेता को थप्पड़ मारने के आरोप
betul news
मछली पालन से बदली मंडई खुर्द की दीदियों की किस्मत! अब कमा रहीं लाखों का मुनाफा
Mohan Yadav
मोहन यादव का दिल्ली दौरा: BJP अध्यक्ष नितिन नवीन और धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात
indore education department scam
इंदौर शिक्षा विभाग में महाघोटाला,भृत्य ने पत्नी-बच्चों के खाते में ट्रांसफर किए पैसे