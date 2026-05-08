भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट में ASI रिपोर्ट पर बहस, दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक

Indore High Court Hearing: धार भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट में जारी नियमित सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सुनवाई हुई, जहां मुस्लिम पक्ष के सीनियर वकील सलमान खुर्शीद और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के बीच पिछले दिनों प्रस्तुत किए गए तर्कों पर बहस हुई और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए.

दरअसल, 6 अप्रैल से धार के भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद के आधिपत्य को लेकर जारी सुनवाई में पिछले तीन हफ्तों से सभी पक्षों की एक-एक कर सुनवाई की गई. अब दोनों पक्षों के बीच प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर बहस शुरू हो चुकी है. शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पेश होकर हिंदू पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर बहस की, वहीं हिंदू पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और उन्होंने सलमान खुर्शीद द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को नकारते हुए अपने पक्ष को सही बताया. इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तथ्यों को रखा.

हिंदू पक्ष के दावों पर आपत्तियां

हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने विस्तृत तर्क रखे. उनके अनुसार यह मामला ASI सर्वे और ऐतिहासिक धार्मिक स्वरूप से जुड़ा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय मामले का हवाला देते हुए कहा कि उसमें दिए गए सिद्धांत यहां लागू नहीं होते. उन्होंने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तार से खंडन किया. दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की ओर से सलमान खुर्शीद और अधिवक्ता शोभा मेनन सहित अन्य अधिवक्ताओं ने हिंदू पक्ष के दावों पर आपत्तियां प्रस्तुत कीं और विभिन्न साहित्य व संदर्भों के आधार पर अपना पक्ष रखा.

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