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भोजशाला विवादः 15 मई को आ सकता है ऐतिहासिक फैसला, धार में बढ़ाई गई सुरक्षा

Dhar Bhojshala Case Verdict: मध्य प्रदेश के धार जिले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं. बता दें कि 15 मई को भोजशाला विवाद को लेकर फैसला आ सकता है. हाईकोर्ट ने 12 मई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था.

Written By  Kamal Solanki|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 14, 2026, 09:50 PM IST
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Indore High Court News
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Indore High Court News: धार भोजशाला विवाद मामले में शुक्रवार 15 मई को इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच फैसला सुना सकती है. बता दें कि 12 मई कों इंदौर HC ने आखिरी सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा था. हाईकोर्ट की जारी कॉजलिस्ट में मामले को 'फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट' यानी निर्णय सुनाए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

यह मामला माननीय न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और माननीय न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ के समक्ष सुबह 10 बजे से सुना जाएगा. मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, अंतर सिंह और अन्य पक्षकारों के साथ मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी धार की ओर से दायर याचिकाएं शामिल हैं.

दलीलों के आधार पर फैसला
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भोजशाला परिसर का 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया था. हाईकोर्ट सर्वे रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.

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ये भी पढ़ेंः खत्म हुआ 98 दिनों का इंतजार! भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, जानिए कब आएगा फैसला?

धार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
इधर फैसले से पहले धार में प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां भी तेज हो गई हैं. भोजशाला हिंदू मंदिर है या मस्जिद, इसे लेकर लंबे समय से विवाद जारी है. ऐसे में कल आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई.

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