/फिर गरमाया भोजशाला विवाद, सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, नमाज की जगह को लेकर आमने-सामने दोनों पक्ष

कोर्ट के निर्देशों का सम्मान

अब्दुल समद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए और प्रशासन को उसी के अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए. उनका कहना है कि मुस्लिम समाज अदालत के निर्देशों का सम्मान करता है और आगे भी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखेगा. वहीं दूसरी तरफ से गोपाल शर्मा का मानना है कि मुख्य प्रवेश मार्ग के पास नमाज की अनुमति मिलने से विवाद और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. (नोट: यह खबर भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा के दावों और मुस्लिम पक्ष के आधिकारिक बयान पर आधारित है. मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाना है.)