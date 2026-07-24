/फिर गरमाया भोजशाला विवाद, सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, नमाज की जगह को लेकर आमने-सामने दोनों पक्ष

राज्य चुनें
Dhar News: मध्य प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी थी, लेकिन केस लिस्ट नहीं होने के चलते सुनवाई टल गई. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जल्द सुनवाई की मांग की. अब इस मामले पर सोमवार को होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं.
इधर, भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने जी मीडिया से बातचीत में दावा किया कि मुस्लिम पक्ष 40 पीर दरगाह पर नमाज अदा करने के बजाय भोजशाला के मुख्य प्रवेश द्वार के पास, महमूद शाह खिलजी की दरगाह के निकट स्थान की मांग कर रहा है. उनका कहना है कि यदि इस स्थान पर नमाज की अनुमति दी जाती है तो कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इसी मार्ग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला मंदिर में दर्शन के लिए आते-जाते हैं.
नमाज के लिए की व्यवस्था
उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन पहले ही भोजशाला से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित 40 पीर दरगाह पर नमाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर चुका है. इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर परिसर के नजदीक स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है. उनका दावा है कि जिस स्थान की मांग की जा रही है, वह भोजशाला के मुख्य प्रवेश मार्ग के बेहद करीब है. ऐसे में वहां नमाज की अनुमति मिलने पर श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हो सकती है और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
क्या है मुस्लिम पक्ष की मांग
वहीं, कमाल मौला वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि अब्दुल समद ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें जो स्थान दिया, वह विवादित स्थल से करीब दो किलोमीटर दूर है, इसलिए उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नजदीकी स्थान पर नमाज की व्यवस्था करने की बात कही है. इसी आधार पर उन्होंने हाजी मुनीर अहमद की याचिका में नया आवेदन लगाया है. उनका कहना है कि मुस्लिम समाज शुरू से सिर्फ अपनी जमीन पर नमाज अदा करने की मांग कर रहा है, किसी और की जमीन पर नहीं जाना चाहता.
दूसरी जगह जाने का सुझाव
अब्दुल समद ने कहा कि प्रशासन बार-बार दूसरी जगह जाने का सुझाव दे रहा है, जबकि उनका रुख साफ है कि वे उसी जमीन पर जाना चाहते हैं, जिसे वे अपना अधिकार मानते हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल लोग घरों और दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, वहां जाने से रोका जा रहा है. उनके मुताबिक, पिछले शुक्रवार भी नमाज का समय इसी प्रक्रिया में निकल गया. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय है और उन्हें उम्मीद है कि अदालत से राहत मिलेगी.
कोर्ट के निर्देशों का सम्मान
अब्दुल समद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए और प्रशासन को उसी के अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए. उनका कहना है कि मुस्लिम समाज अदालत के निर्देशों का सम्मान करता है और आगे भी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखेगा. वहीं दूसरी तरफ से गोपाल शर्मा का मानना है कि मुख्य प्रवेश मार्ग के पास नमाज की अनुमति मिलने से विवाद और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. (नोट: यह खबर भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा के दावों और मुस्लिम पक्ष के आधिकारिक बयान पर आधारित है. मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाना है.)
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!