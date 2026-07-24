Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /धार
  • /फिर गरमाया भोजशाला विवाद, सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, नमाज की जगह को लेकर आमने-सामने दोनों पक्ष

फिर गरमाया भोजशाला विवाद, सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, नमाज की जगह को लेकर आमने-सामने दोनों पक्ष

Bhojshala News: धार की भोजशाला में नमाज के स्थान को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है. अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी. मामला लिस्ट न होने के चलते आज सुनवाई को टाल दिया गया है.

Written ByKamal SolankiEdited ByManish kushawah
Published: Jul 24, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:33 PM IST
फिर गरमाया भोजशाला विवाद, सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, नमाज की जगह को लेकर आमने-सामने दोनों पक्ष
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Kamal Solanki

Kamal Solanki

कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अंधविश्वास ने ली 3 मासूमों की जान, हड़ंकप के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग
balaghat news13 min ago
2
Sidhi news2 hrs ago
3
Ujjain Mahakal Procession3 hrs ago
4
urea distribution5:43 AM IST
5
bhopal crime news4:13 AM IST