/शांतिपूर्ण रहा धार भोजशाला में दूसरा जुम्मा, नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने उठाए सवाल, प्रशासन से की ये मांग

मुस्लिमों की प्रशासन से मांगें

मुस्लिम समाज का कहना है कि सर्वे नंबर 612 में जगह की कोई कमी नहीं है. यहां 1000 से 1500 लोग आराम से नमाज पढ़ सकते हैं. लेकिन जानबूझकर बैरिकेडिंग टाइट करके भीड़ कम की जा रही है. साथ ही उन्होंने प्रशासन से सफाई और सुरक्षा की मांग भी की. वहीं, अब्दुल समद ने कहा, हम फिर अनुरोध करना चाहते हैं जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय से कि आप व्यवस्थाएं मूल रूप से करिए. साफ-सफाई, पीछे जो गाजर-घास उग रही है उसकी सफाई करवाइए. दवाई का छिड़काव कराइए. मच्छर और जंगली जानवर का खतरा है, कोई जनहानि हो सकती है.