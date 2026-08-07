/शांतिपूर्ण रहा धार भोजशाला में दूसरा जुम्मा, नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने उठाए सवाल, प्रशासन से की ये मांग

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Bhojshala Friday Namaz: मध्य प्रदेश की धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर के पास आज फिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद दूसरा जुम्मा मनाया गया. सर्वे नंबर 612 पर भारी संख्या में नमाजी पहुंचे. लेकिन नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े किए हैं. कीचड़, पानी और बैरिकेडिंग को लेकर नाराजगी जताई गई है. वहीं, पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए लोगों का आभार जताया है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज धार में दूसरा जुम्मा था. तय जगह के मुताबिक, भोजशाला परिसर के पास सर्वे नंबर 612 की जमीन पर जुम्मे की नमाज अदा की गई. पिछले शुक्रवार की तरह आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहां पहुंचे. प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. आज परिसर को सफेद कपड़े से ढक दिया गया था, लेकिन नमाज के बाद मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने मीडिया के सामने आकर व्यवस्थाओं में खामियों की बात कही. उनका साफ कहना है कि जगह की कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं का अभाव है.
कई तरह की थी समस्याएं
अब्दुल समद ने कहा, मुस्लिम समाज तो हमेशा शांतिप्रिय रहा है और इस्लाम के नजरिए से यह पैगाम हमेशा हमने दिया है. पिछले हफ्ते भी दिया था, इस हफ्ते फिर से दिया है. क्योंकि पिछली व्यवस्था शुक्रवार की जो हुई थी, वो तुरंत की गई थी. ऑर्डर आने में एक दिन का समय मिला, बारिश का भी मौसम था. लेकिन आज पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद भी यहां कीचड़ था, वजू का अभाव था, पीने के पानी की समस्या थी.
मुस्लिम समाज ने की नमाज
सारी समस्याओं को इग्नोर करते हुए मुस्लिम समाज ने फिर भी धैर्य का परिचय देते हुए अपनी इबादत की है. और ये ऑर्डर हमारे घर से नहीं लिखा गया है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर था. जिसके परिपालन में प्रशासन को ये निर्देश दिया गया है कि आप व्यवस्थाएं करिए. लेकिन कहीं न कहीं बैरिकेडिंग और टाइट कर दी गई. नमाजियों की संख्या कम करने की कोशिश की गई. उन्हें सड़क किनारे, दरगाहों पर जाने से रोका गया.
मुस्लिमों की प्रशासन से मांगें
मुस्लिम समाज का कहना है कि सर्वे नंबर 612 में जगह की कोई कमी नहीं है. यहां 1000 से 1500 लोग आराम से नमाज पढ़ सकते हैं. लेकिन जानबूझकर बैरिकेडिंग टाइट करके भीड़ कम की जा रही है. साथ ही उन्होंने प्रशासन से सफाई और सुरक्षा की मांग भी की. वहीं, अब्दुल समद ने कहा, हम फिर अनुरोध करना चाहते हैं जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय से कि आप व्यवस्थाएं मूल रूप से करिए. साफ-सफाई, पीछे जो गाजर-घास उग रही है उसकी सफाई करवाइए. दवाई का छिड़काव कराइए. मच्छर और जंगली जानवर का खतरा है, कोई जनहानि हो सकती है.
अभद्र टिप्पणी पर क्या कहा?
आगे कहा कि एक संदेश और देना चाहता हूं कि बार-बार हमारे शाह कमाल के बारे में अभद्र टिप्पणी की जा रही है. शाह कमाल ने सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि अगर एक इंसान मर जाता है तो दूसरे को जीने का अधिकार है. और आज उन्हीं के खिलाफ एक महिला द्वारा अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जो महिलाओं के हित के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाते थे. हम निवेदन करते हैं कि बाहर के लोग जो माहौल गंदा करना चाहते हैं, प्रशासन उन पर ब्रेक लगाए और मुस्लिम आस्था को ठेस पहुंचाने से रोके.
मुस्लिम पक्ष ने किया खारिज
वहीं मीडिया ने जब 613 नंबर को वैकल्पिक स्थान के तौर पर पूछा तो मुस्लिम पक्ष ने इसे खारिज कर दिया. उनका कहना है कि 613 नमाज के लिए नहीं, बल्कि पार्किंग के लिए तय की गई है. उन्होंने कहा कि वो ऑप्शन नहीं था. वो पार्किंग के लिए व्यवस्था है. यहां गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत आ रही थी. पिछली बार जो लकड़ियां पड़ी थीं, वो हटाई जाएं. बैरिकेडिंग को पीछे किया जाए ताकि नमाजी रोड पर न आएं. 612 में बहुत जगह है, बस व्यवस्थाओं का अभाव है.
आज की नमाज शांतिपूर्ण रही
वहीं, दूसरी तरफ धार पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने कहा कि आज की नमाज शांतिपूर्ण रही. उन्होंने सभी नागरिकों के सहयोग की सराहना की और कहा कि कोर्ट ने वैकल्पिक स्थान का विकल्प भी दिया है. अगर समुदाय सहमत होता है तो प्रशासन पूरा सहयोग करेगा. पहले पूर्व निर्धारित स्थान पर ही नमाज अदा की गई. मैं सभी नागरिकों के सहयोग के लिए हृदय से आभारी हूं. लोगों ने शांति बनाए रखी. यदि वैकल्पिक स्थान पर सहमति बनती है तो प्रशासन और पुलिस पूरा सहयोग करेगी.
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