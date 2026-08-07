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शांतिपूर्ण रहा धार भोजशाला में दूसरा जुम्मा, नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने उठाए सवाल, प्रशासन से की ये मांग

Dhar Bhojshala News: धार में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सर्वे नंबर 612 पर दूसरा जुम्मा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ. बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे. नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने कीचड़, पानी, सफाई और बैरिकेडिंग को लेकर प्रशासन से बेहतर व्यवस्था की मांग की.

Written ByKamal SolankiEdited ByManish kushawah
Published: Aug 07, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:25 PM IST
शांतिपूर्ण रहा धार भोजशाला में दूसरा जुम्मा, नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने उठाए सवाल, प्रशासन से की ये मांग
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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