भोजशाला के पास सड़क पर नमाज को लेकर अड़े नमाजी, प्रशासन की सख्ती के बाद माने नमाजी

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Dhar Bhojshala Namaz: धार की ऐतिहासिक भोजशाला परिसर के पास शुक्रवार को सर्वे नंबर 612 में नमाज के दौरान कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई. प्रशासन ने नमाज के लिए पहले से निर्धारित जगह पर व्यवस्था की थी. नमाज के समय बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे. इसी दौरान कुछ नमाजी तय जगह से बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने की बात पर अड़ गए. उन्होंने सड़क पर पल्ली बिछाना शुरू कर दिया. मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक दिया और तय स्थान पर ही नमाज पढ़ने की बात कही.
सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मौके पर पुलिस और प्रशासन ने नमाजियों को समझाइश दी. अधिकारियों ने साफ कहा कि सड़क पर धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है और प्रशासन ने नमाज के लिए जो जगह तय की है, वहीं व्यवस्था के अनुसार नमाज अदा की जा सकती है. इस दौरान कुछ समय तक अधिकारियों और नमाजियों के बीच बातचीत चलती रही. पुलिस ने मौके पर व्यवस्था बनाए रखी और किसी को सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं दिया. प्रशासन की समझाइश के बाद नमाजी सड़क से हट गए और तय स्थान की ओर चले गए.
प्रशासन ने समझाया
समझाइश के बाद नमाजियों ने प्रशासन की बात मान ली और निर्धारित जगह पर पहुंचकर शुक्रवार की नमाज अदा की. इस दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही. अधिकारियों ने पूरे मामले में व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया. सड़क पर नमाज नहीं होने दी गई, जिससे यातायात और आसपास की व्यवस्था प्रभावित न हो. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासन द्वारा तय व्यवस्था का पालन करने की अपील की. इसके बाद स्थिति सामान्य रही और नमाज तय स्थान पर शांतिपूर्वक पूरी हुई.
तय जगह पर नमाज
गौरतलब है कि भोजशाला परिसर के पास सर्वे नंबर 612 में शुक्रवार की नमाज के लिए प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थान पर व्यवस्था की जाती है. प्रशासन का कहना है कि धार्मिक गतिविधियों को लेकर तय नियम और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार व्यवस्था बनाई गई है. इसी के तहत पुलिस बल और अधिकारी मौके पर निगरानी रखते हैं. शुक्रवार को भी प्रशासन ने सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी. समझाइश के बाद मामला शांत हो गया और नमाज निर्धारित स्थान पर अदा की गई.
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