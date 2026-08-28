भोजशाला के पास सड़क पर नमाज को लेकर अड़े नमाजी, प्रशासन की सख्ती के बाद माने नमाजी

Dhar Bhojshala Namaz: धार की ऐतिहासिक भोजशाला परिसर के पास शुक्रवार को सर्वे नंबर 612 में नमाज के दौरान कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई. प्रशासन ने नमाज के लिए पहले से निर्धारित जगह पर व्यवस्था की थी. नमाज के समय बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे. इसी दौरान कुछ नमाजी तय जगह से बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने की बात पर अड़ गए. उन्होंने सड़क पर पल्ली बिछाना शुरू कर दिया. मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक दिया और तय स्थान पर ही नमाज पढ़ने की बात कही.