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भोजशाला के पास सड़क पर नमाज को लेकर अड़े नमाजी, प्रशासन की सख्ती के बाद माने नमाजी

Dhar News: धार की भोजशाला के पास सर्वे नंबर 612 में शुक्रवार की नमाज के दौरान कुछ नमाजियों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की. पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोककर समझाइश दी. इसके बाद नमाजी प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर पहुंचे और वहीं नमाज अदा की.

Written ByKamal SolankiEdited ByManish kushawah
Published: Aug 28, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:53 PM IST
भोजशाला के पास सड़क पर नमाज को लेकर अड़े नमाजी, प्रशासन की सख्ती के बाद माने नमाजी
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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