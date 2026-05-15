भोजशाला पर MP हाईकोर्ट के फैसले पर धार में किसने क्या कहा, 98 दिन का था ASI सर्वे

Bhojshala Case Dhar District: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले की भोजशाला पर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की धार भोजशाला ने इसे वाग्देवी मंदिर माना है. हाईकोर्ट ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ-साथ एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है. जिसके बाद यहां हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए पूजा का अधिकार दिया है. साथ ही 2003 के एएसआई के सर्वे को भी पलट दिया गया है. जिसमें पूजा और नमाज दोनों का आदेश दिया गया था. उसे निरस्त कर दिया गया है. वहीं धार शहर में भोजशाला के पास पुलिसबल तैनात किया गया है. इसके अलावा आसपास के इलाके में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है. धार भोजशाला फैसले पर अलग-अलग पक्षों के रिएक्शन भी देखने को मिले हैं.

धार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

धार भोजशाला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने खुद सुरक्षा व्यवस्था संभाली हुई है. वहीं धार और आसपास के अलग-अलग इलाकों में पुलिस लगातार निगरानी कर रही है. धार भोजशाला के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और यहां पर बैरिकेटिंग की गई है. भोजशाला परिसर के बाहर वज्र वाहन और 500 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए है. यहां पुलिस लगातार निगरानी कर रही है.

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हिंदू पक्ष ने क्या कहा

एमपी हाईकोर्ट के धार भोजशाला वाले फैसले पर हिंदू पक्ष की तरफ से खुशी जताई गई है. संतों ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा 'भोजशाला मूल रूप से एक मंदिर है और हिंदू पक्ष को वहां पूजा का अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि एएसआई की रिपोर्ट में देवी-देवताओं की मूर्तियां, शिलालेख और मंदिर स्थापत्य से जुड़े कई प्रमाण मिले हैं. जो यह दर्शाते हैं कि यह स्थल प्राचीन मंदिर रहा है. जैन ने यह भी कहा कि अदालत के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा होगी और नमाज की अनुमति नहीं होगी. सुनवाई के दौरान उन्होंने अयोध्या मामले के फैसले का हवाला देते हुए तर्क रखा कि खंडित मूर्ति में भी देवता का अस्तित्व बना रहता है.फैसले के बाद उन्होंने कहा कि सरकार को मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने और परिसर के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं.'

सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष

वहीं मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. धार भोजशाला में मस्जिद होने के पक्ष में केस लड़ रहे एडवोकेट अशहर वारसी ने फैसला आने से पहले कहा एएसआई ने सर्वे गलत तरीके से किया हमे सर्वे पर भरोसा नहीं है. फिलहाल फैसले को पूरा पढ़ा जाएगा और मामले में सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा. बता दें कि एमपी हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के लिए भी रास्ता खुला रखा है. फैसले में राज्य सरकार से मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है. जिसकी मांग का अधिकार दिया गया है.

जैन समाज भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट

धार भोजशाला मामले में आए फैसले के बाद जैन समाज ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. जैन समाज की तरफ से मामले की पैरवी कर रही एडवोकेट प्रीति जैन का कहना है कि भोजशाला में तीर्थंकरों की मूर्तियों के अवशेष आज ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं. इसलिए हम भी इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. ऐसे में अब इस मामले में दो पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं.

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