Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3218213
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhधार

भोजशाला पर MP हाईकोर्ट के फैसले पर धार में किसने क्या कहा, 98 दिन का था ASI सर्वे

Dhar Bhojshala: धार जिले की भोजशाला पर एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिसके बाद धार शहर के लोगों ने भी इस मामले में अपनी-अपनी राय दी है.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 15, 2026, 04:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धार भोजशाला पर बड़ा फैसला
धार भोजशाला पर बड़ा फैसला

Bhojshala Case Dhar District: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले की भोजशाला पर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की धार भोजशाला ने इसे वाग्देवी मंदिर माना है. हाईकोर्ट ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ-साथ एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है. जिसके बाद यहां हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए पूजा का अधिकार दिया है. साथ ही 2003 के एएसआई के सर्वे को भी पलट दिया गया है. जिसमें पूजा और नमाज दोनों का आदेश दिया गया था. उसे निरस्त कर दिया गया है. वहीं धार शहर में भोजशाला के पास पुलिसबल तैनात किया गया है. इसके अलावा आसपास के इलाके में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है. धार भोजशाला फैसले पर अलग-अलग पक्षों के रिएक्शन भी देखने को मिले हैं. 

धार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

धार भोजशाला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने खुद सुरक्षा व्यवस्था संभाली हुई है. वहीं धार और आसपास के अलग-अलग इलाकों में पुलिस लगातार निगरानी कर रही है. धार भोजशाला के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और यहां पर बैरिकेटिंग की गई है. भोजशाला परिसर के बाहर वज्र वाहन और 500 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए है. यहां पुलिस लगातार निगरानी कर रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः धार भोजशाला पर MP हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातें,क्या है पूजा व्यवस्था पर नया फैसला

हिंदू पक्ष ने क्या कहा 

एमपी हाईकोर्ट के धार भोजशाला वाले फैसले पर हिंदू पक्ष की तरफ से खुशी जताई गई है. संतों ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा 'भोजशाला मूल रूप से एक मंदिर है और हिंदू पक्ष को वहां पूजा का अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि एएसआई की रिपोर्ट में देवी-देवताओं की मूर्तियां, शिलालेख और मंदिर स्थापत्य से जुड़े कई प्रमाण मिले हैं. जो यह दर्शाते हैं कि यह स्थल प्राचीन मंदिर रहा है. जैन ने यह भी कहा कि अदालत के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा होगी और नमाज की अनुमति नहीं होगी. सुनवाई के दौरान उन्होंने अयोध्या मामले के फैसले का हवाला देते हुए तर्क रखा कि खंडित मूर्ति में भी देवता का अस्तित्व बना रहता है.फैसले के बाद उन्होंने कहा कि सरकार को मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने और परिसर के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं.'

सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष 

वहीं मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. धार भोजशाला में मस्जिद होने के पक्ष में केस लड़ रहे एडवोकेट अशहर वारसी ने फैसला आने से पहले कहा एएसआई ने सर्वे गलत तरीके से किया हमे सर्वे पर भरोसा नहीं है. फिलहाल फैसले को पूरा पढ़ा जाएगा और मामले में सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा. बता दें कि एमपी हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के लिए भी रास्ता खुला रखा है.  फैसले में राज्य सरकार से मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है. जिसकी मांग का अधिकार दिया गया है. 

जैन समाज भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट 

धार भोजशाला मामले में आए फैसले के बाद जैन समाज ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. जैन समाज की तरफ से मामले की पैरवी कर रही एडवोकेट प्रीति जैन का कहना है कि भोजशाला में तीर्थंकरों की मूर्तियों के अवशेष आज ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं. इसलिए हम भी इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. ऐसे में अब इस मामले में दो पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं. 

ये भी पढ़ेंः कमल, शंख और संस्कृत के श्लोक... ASI को धार भोजशाला के सर्वे में ऐसा क्या-क्या मिला? 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

dhar bhojshalabhojshala case

Trending news

betul news
बैतूल में फूटा आदिवासियों का गुस्सा, मत्स्य विभाग कार्यालय का किया घेराव, लगाए आरोप
dhar bhojshala
क्या था धार भोजशाला का '2003 फॉर्मूला', जो अब हाई कोर्ट के फैसले से बदल जाएगा?
dhar bhojshala
कमल, शंख और संस्कृत के श्लोक... ASI को धार भोजशाला के सर्वे में ऐसा क्या-क्या मिला?
Dhar Bhojshala Decision
धार भोजशाला पर MP हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातें,क्या है पूजा व्यवस्था पर नया फैसला
sadhvi harshanand giri
'महिलाओं की बढ़ी भीड़ तो...', उज्जैन में साध्वी हर्षानंद गिरि का बड़ा खुलासा...
bhind news
भिंड में भीषण आग का तांडव, तीन मंजिला इमारत धू-धू कर जली, लाखों का नुकसान
chhatarpur news
अजब एमपी की गजब पुलिस! अपराधियों की जगह जेल में मुर्गा कैद, चौकी देख चकराए लोग
Ujjain Singhasth 2028
सिंहस्थ 2028 की तैयारी: उज्जैन के रामघाट पहुंचे CM मोहन यादव...
Mohan Yadav
उज्जैन में 'जय गुरुदेव' के दर पर CM मोहन यादव, महाराज बोले- मेरे मोहन प्यारे अब...
Mohan Yadav
दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचे मोहन यादव,पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के घायलों से की मुलाकात