खरगोन के TI की धार में मौत, होटल के कमरे में मिला शव, खून की उल्टी की आशंका

Dhar News-धार में एक होटल में खरगोन के एक थाना प्रभारी का शव मिला है. थाना प्रभारी उर्स ड्यूटी के सिलसिले में खरगोन से धार आए हुए थे. थाना प्रभारी करण सिंह रावत 13 दिसंबर से उर्स आयोजन के दौरान धार में ड्यूटी पर तैनात थे. मौत के सटीक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:55 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के धार के मोहन टॉकीज इलाके में एक होटल में शुक्रवार को एक थाना प्रभारी की मौत हो गई. थाना प्रभारी का शव होटल के कमरे में मिला है. वह उर्स ड्यूटी के सिलसिले में खरगोन से धार आए हुए थे. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया. मृतक थाना प्रभारी करण सिंह रावत खरगोन जिले के थे. वे बरूड़ थाने के प्रभारी रह चुके थे, वर्तमान में लाइ अटैच थे. 13 दिसंबर को उर्स आयोजन के दौरान धार में ड्यूटी पर तैनात थे. 

खून की उल्टियां होने की आशंका
जानकारी के अनुसार, थाना प्रभारी लंबे समय से लीवर से जुड़ी बीमारी से पीड़ित थे. होटल के कमरे में फैले हुए खून देखकर आशंका जताई जा रही थी कि उन्हें खून की उल्टियां हुई थीं. फिलहाल मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है. मौत के सटीक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

एसपी भी होटल में पहुंचे
घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम के बाद एसपी मयंक अवस्थी भी होटल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन यहां टीम नहीं होने के कारण नहीं पहुंच सकी. इसके बाद थाना प्रभारी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए धार जिला अस्पताल भेजा गया. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी
कोतवाली थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, वहीं होटल के जिस कमेर में शव मिला है, उसे सील कर दिया गया है, किसी को प्रवेश की अनुमित नहीं दी जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के स्पष्ट कारणों का खुलासा हो पाएगा.

यह भी पढ़ें-4 ने पकड़ा, 1 छाती पर बैठा, एक पीटता रहा,नशा मुक्ति केंद्र में युवक की टॉर्चर से मौत

