HC के फैसले के बाद पहली बार धार दौरे पर सीएम मोहन यादव, मां वाग्देवी के करेंगे दर्शन

CM Mohan Yadav News: धार की ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गई है. हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पहली बार मुख्यमंत्री सोमवार को धार पहुंच रहे हैं. मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं, वहीं हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री सबसे पहले राजवाड़ा से रोड शो करते हुए भोजशाला पहुंचेंगे, जहां वे मां वाग्देवी के दर्शन और पूजन करेंगे. इसके बाद मोतीबाग चौक पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. सभा स्थल पर वॉटरप्रूफ डोम तैयार किया जा रहा है और करीब पांच हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान में भी शामिल होंगे. देवीजी तालाब पर श्रमदान करेंगे. प्रशासनिक अमला लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.

तैयारियों का जायजा लिया

इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा भोजशाला परिसर में प्रस्तावित सरस्वती लोक को लेकर हो रही है. बताया जा रहा है कि भोजशाला को राष्ट्रीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर मंथन चल रहा है. इसमें संस्कृत अध्ययन, वेद शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाएं शामिल हैं. धार से भाजपा विधायक नीना वर्मा, कलेक्टर राजीव रंजन मीना, एसपी सचिन शर्मा सहित अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल, भोजशाला, धारेश्वर मंदिर और देवीजी तालाब का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

विकास की भी मांग की

धार विधायक नीना वर्मा ने मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा को लंदन से वापस लाने की मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब भोजशाला हिंदुओं के लिए 365 दिन खुल चुकी है, ऐसे में विधिवत पूजन के लिए मां वाग्देवी की प्रतिमा की स्थापना आवश्यक है. उन्होंने सरस्वती लोक, राजा भोज संस्कृत पीठ और धार राजवाड़ा के भव्य विकास की भी मांग की. नीना वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर अल्प समय में धार आने का निर्णय लिया, जो पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है.

धारनाथ लोक का निर्माण

उन्होंने कहा कि यदि मूल प्रतिमा को वापस लाने में किसी प्रकार की बाधा आती है, तो पुरातत्व विभाग के सहयोग से अस्थायी रूप से दूसरी प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए, ताकि श्रद्धालु विधिवत पूजन-अर्चन कर सकें. उन्होंने यह भी कहा कि धार में जहां धारनाथ लोक का निर्माण हो रहा है, वहीं अब सरस्वती लोक की मांग भी जोर पकड़ रही है. साथ ही उन्होंने राजा भोज संस्कृत पीठ की स्थापना और धार राजवाड़ा को भव्य स्वरूप देने की मांग भी दोहराई. बता दें कि 15 मई को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला को मंदिर स्वरूप मानते हुए नियमित पूजा की अनुमति दी थी. इसके बाद शुक्रवार को पहली बार भोजशाला में पूरे दिन वैदिक मंत्रोच्चार, महाआरती और हवन हुआ, जिसे हिंदू संगठनों ने ऐतिहासिक क्षण बताया.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!