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धार में सामूहिक विवाह का 'महाकुंभ', 401 जोड़ों को सीएम ने दिया आशीर्वाद, नवयुगलों पर बरसाए फूल

Mukhyamantri Kanyadan Yojana: मध्य प्रदेश के धार जिले के सिरसोदिया में सीएम कन्यादान योजना के तहत 401 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया. जहां सीएम मोहन यादव ने पहुंचकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और पुष्प वर्षा कर नवयुगलों का स्वागत भी किया. 

 

Written By  Kamal Solanki|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:20 PM IST
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Mukhyamantri Kanyadan Yojana
Mukhyamantri Kanyadan Yojana

CM Mohan Yadav News: धार जिले की धरमपुरी विधानसभा के ग्राम सिरसोदिया में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 401 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ. इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में उन्होंने नवविवाहित वर-वधुओं को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की, वहीं पुष्प वर्षा कर नवयुगलों का स्वागत भी किया.

सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह की चिंता कर रही है, ताकि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी परिवार पर बोझ न पड़े. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाज में समानता और सहयोग की भावना को मजबूत करती है और सामूहिक विवाह जैसे आयोजनों से सामाजिक समरसता बढ़ती है.

उत्साह का दिखा माहौल
इस दौरान मुख्यमंत्री ने धरमपुरी के बीजेपी विधायक कालूसिंह ठाकुर की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के सामने एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है. उन्होंने अपने बेटे और भतीजी का विवाह भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कराया, जो जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणादायक पहल है. ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री भी चार माह पहले अपने बेटे का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में कर चुके हैं. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे. पूरे आयोजन में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला और विवाह संस्कार पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराए गए.

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विकास कार्यों की घोषणा
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में धरमपुरी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा. समारोह के अंत में नवदंपतियों को विवाह प्रमाण पत्र एवं उपहार सामग्री भी वितरित की गई और कार्यक्रम के सफल आयोजन पर प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका की सराहना की गई. इस दौरान गर्मी के कारण अव्यवस्था भी देखने को मिली, जहां एक दुल्हन चक्कर खाकर गिर गई और दूल्हा-दुल्हन गर्मी से परेशान नजर आए.

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