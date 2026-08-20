/10,000 करोड़ का निवेश...ऑप्टिकल फाइबर-बैटरी प्लांट का उद्घाटन, पीथमपुर को CM ने दी सौगात, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

केंद्रीय मंत्री सीएम की तारीफ की

केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर के हस्तशिल्प उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 6 से 7 हजार करोड़ रुपये का निर्यात होता है और करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है. मुख्यमंत्री के प्रस्तावों के बाद एक महीने के भीतर वहां के 10 उद्योग मध्य प्रदेश आने के लिए तैयार हो गए. उन्होंने गुजरात के टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर का भी उदाहरण दिया. शेखावत ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक तरफ औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है, वहीं पर्यटन की संभावनाएं भी तेजी से विकसित हो रही हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश आने वाले समय में देश की औद्योगिक राजधानी के रूप में पहचान बनाएगा. पीथमपुर में नई औद्योगिक इकाई की शुरुआत के साथ प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के बढ़ते औद्योगिक प्रभाव की तस्वीर भी सामने आई.