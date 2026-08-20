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10,000 करोड़ का निवेश...ऑप्टिकल फाइबर-बैटरी प्लांट का उद्घाटन, पीथमपुर को CM ने दी सौगात, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

धार के पीथमपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एडवांस ऑप्टिकल फाइबर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्धाटन किया. इन परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

Written ByKamal SolankiEdited ByPooja
Published: Aug 20, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:11 PM IST
10,000 करोड़ का निवेश...ऑप्टिकल फाइबर-बैटरी प्लांट का उद्घाटन, पीथमपुर को CM ने दी सौगात, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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