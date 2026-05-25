धार आएंगे CM मोहन यादव, भोजशाला में करेंगे पूजा-अर्चना, रोड शो को लेकर प्रशासन अलर्ट

Dhar News: हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सोमवार को होने वाला धार दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री धार के राजवाड़ा से एक भव्य रोड शो शुरू करेंगे, जो शहर की मुख्य सड़कों से गुजरते हुए ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचेगा. भोजशाला में मुख्यमंत्री देवी वाग्देवी की पूजा-अर्चना करेंगे.

सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट

भोजशाला में पूजा-अर्चना और अनुष्ठानों के बाद वे मोतीबाग चौक पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां लगभग 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री धारेश्वर मंदिर और कालिका माता मंदिर में भी दर्शन करेंगे. इसके बाद जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वे जल संरक्षण का संदेश देने के लिए मुंज सागर तालाब पर श्रमदान में हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है. कई मार्गों पर यातायात का मार्ग परिवर्तित किया गया है, और विभिन्न क्षेत्रों को No-Vehicle Zones घोषित किया गया है. भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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लंदन से वाग्देवी की प्रतिमा लाने की मांग

इस बीच, मुख्यमंत्री के भोजशाला दौरे से पहले धार की विधायक नीना वर्मा ने एक बयान जारी करते हुए लंदन से देवी वाग्देवी की मूल प्रतिमा को वापस धार लाने की मांग की है. विधायक ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भोजशाला में पूरे वर्ष (365 दिन) पूजा-अर्चना करने की अनुमति मिल गई है. इसलिए, व्यवस्थित और विधिवत पूजा-अर्चना सुनिश्चित करने के लिए देवी वाग्देवी की प्रतिमा का वहां उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि यदि मूल प्रतिमा को वापस लाने में समय लगता है, तो इस बीच पुरातत्व विभाग की सहायता से उसकी एक प्रतिकृति स्थापित की जानी चाहिए ताकि श्रद्धालु निर्धारित विधि-विधान के अनुसार दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकें. इसके अलावा उन्होंने धारनाथ लोक की तर्ज पर सरस्वती लोक और राजा भोज संस्कृत पीठ की स्थापना की मांग की है.

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