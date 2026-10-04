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मानसून की बेरुखी से धार में जलसंकट की चिंता, 42% कम बारिश से किसान परेशान

Dhar News: इस साल धार जिले में पिछले साल की तुलना में 42 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिससे तालाब, बांध और पानी के स्रोत केवल आधे भरे हैं. मानसून की अनियमितता ने किसानों और आम जनता की चिंता बढ़ा दी है.

Written ByKamal SolankiEdited ByRanjana Kahar
Published: Oct 04, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 10:35 AM IST
मानसून की बेरुखी से धार में जलसंकट की चिंता, 42% कम बारिश से किसान परेशान

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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