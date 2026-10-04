मानसून की बेरुखी से धार में जलसंकट की चिंता, 42% कम बारिश से किसान परेशान

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मध्य प्रदेश के धार जिले में इस मानसून सीजन में कम बारिश से आने वाले समय में पानी और आर्थिक संकट के संकेत मिल रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल इसी अवधि (11,973.5 मिमी) की तुलना में इस बार जिले में केवल 6,902.8 मिमी बारिश हुई है, जो लगभग 42 प्रतिशत की भारी कमी को दर्शाता है. बारिश की इस कमी के कारण जिले के ज्यादातर जल स्रोत, बांध और तालाब पूरी तरह से नहीं भर पाए हैं और भूजल स्तर भी लगातार गिर रहा है.
धार में जलसंकट की चिंता
दरअसल, इस साल मध्य प्रदेश में मानसून के अनियमित व्यवहार ने किसानों और आम जनता की चिंता बढ़ा दी है. धार उन जिलों में शामिल है जहां बारिश कम हुई है. कम बारिश का असर जिले के जल स्रोतों पर साफ दिख रहा है. कई तालाब ठीक से नहीं भर पाए हैं और कुछ इलाकों में गिरता जलस्तर चिंता का विषय बनता जा रहा है. मानसून के खत्म होने के साथ ही, आने वाले गर्मी के मौसम में पीने और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. किसान अनमोल पाटीदार के अनुसार, इस बार बारिश औसत से काफी कम हुई है. तालाबों में जलस्तर कम है और ट्यूबवेल भी अभी से कमजोर पड़ने लगे हैं. उनका कहना है कि इस स्थिति का असर रबी की फसल पर भी पड़ सकता है.
किसान संघ की बड़ी मांग
किसानों के अनुसार, गेहूं की फसल को काफी पानी की जरूरत होती है, जबकि चने की फसल को अपेक्षाकृत कम पानी चाहिए. इसलिए कई किसान सोयाबीन की फसल काटने के बाद गेहूं के बजाय चने की खेती को प्राथमिकता देने की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच, किसान संघ के एक पदाधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कम बारिश के कारण तालाब पूरी तरह नहीं भरे हैं और बांधों में भी पानी का स्तर कम है. उन्होंने कहा कि इस स्थिति का असर न केवल फसलों पर, बल्कि निकट भविष्य में शहरी इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति पर भी पड़ सकता है. उन्होंने प्रशासन और सरकार से पानी के संकट से निपटने के लिए समय रहते कदम उठाने और जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने पर विचार करने का आग्रह किया है. कुल मिलाकर, धार जिले में मानसून की कमी अब सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है. इससे जल स्रोतों, रबी की फसल और आने वाले गर्मी के मौसम में पीने के पानी की सप्लाई को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं.