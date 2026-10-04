मानसून की बेरुखी से धार में जलसंकट की चिंता, 42% कम बारिश से किसान परेशान

किसान संघ की बड़ी मांग

किसानों के अनुसार, गेहूं की फसल को काफी पानी की जरूरत होती है, जबकि चने की फसल को अपेक्षाकृत कम पानी चाहिए. इसलिए कई किसान सोयाबीन की फसल काटने के बाद गेहूं के बजाय चने की खेती को प्राथमिकता देने की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच, किसान संघ के एक पदाधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कम बारिश के कारण तालाब पूरी तरह नहीं भरे हैं और बांधों में भी पानी का स्तर कम है. उन्होंने कहा कि इस स्थिति का असर न केवल फसलों पर, बल्कि निकट भविष्य में शहरी इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति पर भी पड़ सकता है. उन्होंने प्रशासन और सरकार से पानी के संकट से निपटने के लिए समय रहते कदम उठाने और जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने पर विचार करने का आग्रह किया है. कुल मिलाकर, धार जिले में मानसून की कमी अब सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है. इससे जल स्रोतों, रबी की फसल और आने वाले गर्मी के मौसम में पीने के पानी की सप्लाई को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं.