धार में बसंत पंचमी पर नमाज-पूजा को लेकर विवाद, जानिए क्या है पूरा मामला?

Dhar Namaz-Puja News: मध्य प्रदेश के धार जिले में ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मज्जिद परिसर में जुम्मे की नमाज अदा की गई. इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे. वहीं भोजशाला के बाहर बाहर भारी तादाद में पुलिस बल भी मौजूद रहा. इसके बाद जुलफिकर पठान भोजशाला कमाल मौला मज्जिद इम्तिजा कमेटी के अध्यक्ष ने ZEE NEWS टीम को बताया कि आज बहुत ही शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई.

वहीं उन्होंने आगे बताया कि आगामी दिनों में 23 जनवरी कों शुक्रवार है. उसी दिन बसंत पंचमी का त्योहार भी है. लिहाजा भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों कैसे सम्पन हो? यह प्रशासन के लिए चुनौती भरा है. इसको लेकर पत्रकारों ने पूछा कि शहर की शांति बनी रहे, इसलिए क्या मुस्लिम समाज बसंत पंचमी वाले शुक्रवार कों किसी अन्य जगह इबादत करने पर विचार करेगा?

केंद्र के आदेश का इंतजार

इसके जवाब पर जल्फीकर पठान ने कहा कि जुम्मे की नमाज मुस्लिम समाज का एक संवैधानिक अधिकार है. 1935 में भी यह कहा गया कि यह कमाल मौला मस्जिद है. इसमें आज और भविष्य में जैसी नमाज होती जा रही है. ऐसी ही नमाज होगी. 2003 के आदेश में भी यह लिखा गया है कि जैसी नमाज होती आई है, वहीं होगी. साथ उन्होंने कहा कि शांति समिति की बैठक में कलेक्टर और एसपी के द्वारा कहा गया है कि आने वाले दिनों में केंद्र का जो आदेश आएगा, उसका पालन होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

अब देखना होगा कि केंद्र सरकार या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस मामले में क्या आदेश आता है, क्योंकि भोजशाला पुरातत्व विभाग के अधीन है. यहां मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज होती है. बाकी सामान्य दिनों में पर्यटक टिकट लेकर यहां भ्रमण कर सकते हैं. हालांकि, स्थिति तब तनावपूर्ण हो जाती है, जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है. आपको बता दें कि इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी को है और उस दिन शुक्रवार भी है. ऐसे में पूरे दिन पूजा और फिर नमाज होना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहेगा. इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं. इस बार बसंत पंचमी पर लगभग 8 हजार पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे.

रिपोर्टः कमल सोलंकी, धार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट