धार में बनेगा देश का पहला पीएम मित्र पार्क, 3 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, 17 सितंबर को होगा भूमि पूजन

PM Mitra Park: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर पर मध्य प्रदेश को एक ऐतिहासिक तोहफ़ा देने जा रहे हैं. वे धार ज़िले के भैंसोला में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन करेंगे. 2100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला यह पार्क भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे 3 लाख लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे. इसे 5F मॉडल (खेत से फाइबर, फ़ैक्टरी से फ़ैशन और विदेश) पर विकसित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करना है.

धार में बनेगा देश का पहला पीएम मित्र पार्क

दरअसल, देश का पहला पीएम मित्र पार्क धार ज़िले में बनेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर इसका भूमिपूजन करेंगे. यह पार्क भारत सरकार की "5F नीति" (फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन) के तहत विकसित किया जा रहा है, जो कपड़ा उद्योग को एकीकृत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बनेंगे.

3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी. अनुमान है कि यह पार्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा. इस पार्क के लिए आवश्यक 60% भूमि का आवंटन पहले ही हो चुका है. इसके अलावा इस पार्क के लिए 20 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं.इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने निवेशकों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है. बता दें कि यह देश का पहला ऐसा पार्क होगा जो 5F चेन – फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन – को एक ही परिसर में एकीकृत करेगा. यह पार्क सौर ऊर्जा से संचालित होगा और इसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम की सुविधा होगी.

