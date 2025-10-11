Advertisement
Dhar Accident News: धार में तेज रफ्तार का कहर, वाहन ने छात्रों को रौंदा, 7 घायल, 2 की हालत गंभीर

Dhar School Accident: धार जिले के कुक्षी क्षेत्र में पैदल स्कूल जा रही छात्राओं को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में 7 छात्राएं घायल बताई जा रही हैं. वहीं दो छात्राओं की हालात गंभीर है. सभी घायल छात्राओं का उपचार कुक्षी के सिविल अस्पताल में चल रहा है. परिजनों ने स्कूल और छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:12 PM IST
Dhar Accident News: धार जिले के कुक्षी क्षेत्र में एक गंभीर हादसा हुआ, जिसमें सरकारी आदिवासी सीनियर बालिका छात्रावास से पैदल स्कूल जा रही सात छात्राओं को एक लापरवाह अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में दो छात्राओं की चोटें गंभीर बताई जा रही हैं. सभी घायल छात्राओं का उपचार धार जिले के कुक्षी सिविल अस्पताल में जारी है.

मिली जानकारी के अनुसार, कुक्षी से लगभग 13 किलोमीटर दूर ग्राम हल्दी में स्थित शासकीय आदिवासी सीनियर बालिका छात्रावास की कक्षा 9वीं से 12वीं की छात्राएं आज सुबह पैदल हायर सेकेंडरी स्कूल जा रही थीं. इसी दौरान लापरवाह वाहन चालक ने उन्हें चपेट में ले लिया। सात छात्राएं घायल हुईं, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हैं.

घायलों का इलाज जारी
हादसे की सूचना मिलते ही स्कूल और छात्रावास के स्टाफ ने घायल छात्राओं को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया. परिजन भी मौके पर पहुंचे और सभी घायल छात्राओं का तुरंत उपचार शुरू किया गया. घटना के बाद परिजनों ने छात्रावास और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और इस पर भारी आक्रोश व्यक्त किया. (रिपोर्टः कमल सोलंकी, धार)

dhar accident news

धार में तेज रफ्तार का कहर, वाहन ने छात्रों को रौंदा, 7 घायल, 2 की हालत गंभीर
