/धार में अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन, कार्रवाई के बीच दंपत्ति ने पिया जहरीला पदार्थ, मचा हड़कंप

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धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम बेगन्दा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की कार्रवाई के दौरान एक महिला और एक युवक ने जहरीला पदार्थ पी लिया. दोनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें आनन-फानन में धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को धार रेफर किया गया. घटना के बाद मौके पर मौजूद प्रशासन और पुलिस अमले में भी अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.
दरअसल, ग्राम पंचायत बेगन्दा में शासकीय भूमि पर बने दो मकानों को हटाने के लिए राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत और पुलिस का अमला जेसीबी मशीन के साथ पहुंचा था. कार्रवाई के दौरान दोनों मकानों को हटाया जा रहा था और सामान बाहर निकाला जा रहा था. इस दौरान मकान में रहने वाले लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया.
अतिक्रमण कर मकान बना रखा था
ग्राम पंचायत सरपंच राधेश्याम और तहसीलदार कृष्णा पटेल ने बताया कि संबंधित लोगों ने शासकीय भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण कर मकान बना रखा था. अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अन्य स्थान पर पट्टा दिया गया था और अतिक्रमण हटाने के लिए पहले भी कई बार नोटिस दिए गए थे. प्रशासन के अनुसार, जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसके पीछे आश्रम और गौशाला है, जहां जाने का रास्ता भी इसी तरफ से है.
कार्रवाई का नोटिस एक दिन पहले ही मिला
वहीं, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध कर रहे गणेश तंवर का कहना है कि उनके पास इसी स्थान का पट्टा मौजूद है. उनका आरोप है कि उन्हें कार्रवाई का नोटिस एक दिन पहले ही मिला और अगले ही दिन प्रशासन मकान तोड़ने पहुंच गया. उनका कहना है कि उन्हें अपना सामान और परिवार को संभालने तक का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया.
जहरीला पदार्थ पीने से हालत बिगड़ी
इसी बीच कार्रवाई के दौरान रेखा नाम की महिला और गोपाल नाम के युवक ने जहरीला पदार्थ पी लिया. दोनों आपस में देवर-भाभी बताए जा रहे हैं. जहरीला पदार्थ पीने के बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें तत्काल धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. यहां से डॉक्टरों द्वारा दोनों को धार रेफर किए जाने की बात सामने आई है.