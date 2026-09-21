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धार में अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन, कार्रवाई के बीच दंपत्ति ने पिया जहरीला पदार्थ, मचा हड़कंप

धार के धामनोद के बेगन्दा गांव में शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान महिला और युवक ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ पी लिया. दोनों को धामनोद अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद धार रेफर किया गया.

Written ByKamal Solanki
Published: Sep 21, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:57 PM IST
धार में अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन, कार्रवाई के बीच दंपत्ति ने पिया जहरीला पदार्थ, मचा हड़कंप
Image Credit: ZEE MEDIA

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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