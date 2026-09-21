/धार में अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन, कार्रवाई के बीच दंपत्ति ने पिया जहरीला पदार्थ, मचा हड़कंप

अतिक्रमण कर मकान बना रखा था

ग्राम पंचायत सरपंच राधेश्याम और तहसीलदार कृष्णा पटेल ने बताया कि संबंधित लोगों ने शासकीय भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण कर मकान बना रखा था. अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अन्य स्थान पर पट्टा दिया गया था और अतिक्रमण हटाने के लिए पहले भी कई बार नोटिस दिए गए थे. प्रशासन के अनुसार, जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसके पीछे आश्रम और गौशाला है, जहां जाने का रास्ता भी इसी तरफ से है.