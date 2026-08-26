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50 हजार में सगी बेटी का सौदा, दो महीने तक होता रहा दुष्कर्म, मां की करतूत से हर कोई हैरान

Dhar Crime News: मध्य प्रदेश के धार में एक महिला ने अपनी बेटी को 50 हजार रुपए की लालच में बेच दिया. जिस व्यक्ति को बेचा था, उसने दो महीने तक उसके साथ बलात्कार किया. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता के बयान के आधार पर जांच भी चल रही है.

Written ByKamal SolankiEdited ByManish kushawah
Published: Aug 26, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:52 AM IST
50 हजार में सगी बेटी का सौदा, दो महीने तक होता रहा दुष्कर्म, मां की करतूत से हर कोई हैरान
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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