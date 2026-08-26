50 हजार में सगी बेटी का सौदा, दो महीने तक होता रहा दुष्कर्म, मां की करतूत से हर कोई हैरान

पुलिस कर रही कार्रवाई

पुलिस ने आगे बताया कि थाने पर पीड़िता के बयान दर्ज किए गए. उसके बाद धामनोद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों, कलयुगी मां सुनिता बाई और खरीददार पुरुषोत्तम के खिलाप मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इस पूरे मामले पर धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह ने बताया कि थाना धामनोद में 30 जून को मां ने अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था. उसी के तहत हमने बच्ची को बरामद किया किया है, उसके बयान भी दर्ज किए हैं. उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं.