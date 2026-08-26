50 हजार में सगी बेटी का सौदा, दो महीने तक होता रहा दुष्कर्म, मां की करतूत से हर कोई हैरान

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MP Crime News: धार जिले से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. धामनोद थाना क्षेत्र में एक कलयुगी मां ने अपनी ही नाबालिग बेटी का सौदा कर, उसे एक व्यक्ति के हाथों सौंप दिया. पीड़िता की शिकायत और दस्तयाबी के बाद धामनोद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मां और खरीददार के खिलाफ बीएनएस और पोक्सो एक्ट की संगीन धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 26 अप्रैल 2026 की दोपहर लगभग 2 बजे की है. आरोपी मां सुनिताबाई पति दयाराम शिंदे, निवासी करोंदिया बुजुर्ग, खरगोन अपनी नाबालिग बेटी को झांसा देकर , धामनोद में पुरुषोत्तम पिता भागीरथ पाटीदार के घर ले गई थी. जहां पर महिला ने महज 50 हजार रुपये के लालच में अपनी ही बेटी को पुरुषोत्तम के सौंप दिया और खुद वहां से चली गई थी.
मौका पाकर भाग निकली
पुलिस ने बताया कि पीड़िता को आरोपी पुरुषोत्तम पाटीदार के घर पर जबरन रोककर रखा गया था. पीड़िता ने बताया कि आरोपी पुरुषोत्तम पिछले दो महीनों से उसके साथ रोजाना बार-बार जबरदस्ती बलात्कार कर रहा था. 26 जून 2026 की सुबह लगभग 11 बजे पीड़िता मौका पाकर आरोपी के घर से छुपकर निकलने में कामयाब रही. वह भागकर सीधे बस स्टैंड पहुंची. जहां पर एक संदीप नाम का व्यक्ति मिला. पीड़िता संदीप के साथ बस में बैठकर गुजरात के चोटिला गांव चली गई, जहां 23 अगस्त को उसकी बरामदगी हुई.
पुलिस कर रही कार्रवाई
पुलिस ने आगे बताया कि थाने पर पीड़िता के बयान दर्ज किए गए. उसके बाद धामनोद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों, कलयुगी मां सुनिता बाई और खरीददार पुरुषोत्तम के खिलाप मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इस पूरे मामले पर धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह ने बताया कि थाना धामनोद में 30 जून को मां ने अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था. उसी के तहत हमने बच्ची को बरामद किया किया है, उसके बयान भी दर्ज किए हैं. उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं.
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