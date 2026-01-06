स्कूल ग्राउंड में खेलते-खेलते थम गईं मासूम की सांसे, ग्राउंड में PT करने पहुंची थी बच्ची, साइलेंट अटैक की आशंका

13 Year Old Girl Dies-मध्यप्रदेश के धार जिले के बदनावर में जवाहर नवोदय विद्यालय मुलथान में एक छात्रा की अचानक मौत हो गई. मंगलवार सुबह छठवीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा निशा सूर्यवंशी की तबीयत स्कूल ग्राउंड में पीटी करते समय अचानक बिगड़ गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने साइलेंट अटैक से छात्रा की मौत होने की आशंका जताई है.

पीटी करते समय अचानक गिरी

जानकारी के अनुसार, निशा रोज की तरह सुबह पीटी के लिए बाकी बच्चों के साथ ग्राउंड पर गई थी. सुबह करीब सवा 7 बजे वह पीटी करते-करते अचानक गिर पड़ी. निशा के गिरने पर वहां मौजूद बच्चों और टीचर्स ने उसे संभाला. निशा के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी. शरीर में हलचल नहीं होने पर फौरन उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने चेकअप के बाद निशा को मृत घोषित कर दिया.

डॉक्टरों ने किया पोस्टमॉर्टम

तहसीलदार सुरेश नागर घटना की जानकारी मिलने पर सिविल अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमॉर्टम किया. अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. फिलहाल छात्रा की मौत की असल वजह अभी पता नहीं चल पाई है, लेकिन डॉक्टरों ने साइलेंट अटैक से मौत होने की आशंका जताई है.

बिसरा जांच के लिए भेजा

डॉ. कृष्णा राठौड़ ने बताया कि बच्ची को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था. टीआई अमित सिंह कुशवाह ने बताया कि जांच कर रहे हैं, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चलेगा. घटना को लेकर तहसीलदार सुरेश नागर ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद बिसरा जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा.

