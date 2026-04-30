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धार हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, 15 की मौत, PM और राष्ट्रपति ने दुख जताया; मुआवजे का ऐलान

Dhar News: बुधवार रात धार जिले में इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. मजदूरों से भरी एक पिकअप गाड़ी स्कॉर्पियो से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:00 AM IST
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धार हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, 15 की मौत, PM और राष्ट्रपति ने दुख जताया; मुआवजे का ऐलान

Dhar Road Accident: मध्य प्रदेश के धार जिले में बुधवार की रात बेहद दिल दहला देने वाली घटना घटी. इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर स्थित चिकालिया फाटा के पास मजदूरों से भरी एक पिकअप गाड़ी का एक भयानक हादसा हो गया. रिपोर्टों के अनुसार रात करीब 8:30 बजे मजदूरों को ले जा रही पिकअप गाड़ी की टक्कर एक स्कॉर्पियो से हो गई, जिसके बाद गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप में सवार 35 से ज्यादा मजदूर गाड़ी के नीचे ही दब गए.

यह भी पढ़ें: धार में स्कॉर्पियो और पिकअप की भीषण टक्कर, सड़क पर बिछीं लाशें, 12 की मौत, CM ने जताया दुख

 

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हादसे में 15 लोगों की मौत
शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार मृतकों की संख्या 12 थी, जो अब बढ़कर 15 हो गई है. इस दुखद घटना में मासूम बच्चों ने भी अपनी जान गंवा दी है. इस दुर्घटना में 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज इस समय आस-पास के अस्पतालों में चल रहा है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और उन्होंने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं.

इस दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMNRF (प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष) से ​​मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. इस हादसे के बाद पूरा क्षेत्र इस समय शोक की लहर में डूबा हुआ है.

पीएम मोदी ने हादसे पर जताया शोक
पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताने हुए लिखा- मध्य प्रदेश के धार में हुई एक दुर्घटना में लोगों की जान जाने की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ. इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. मृतकों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.

 

राष्ट्रपति ने जताया दुख
ष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  ने दुख जताने हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- धार, मध्य प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है. मैं शोक-संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.

 

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