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150 साल पुराने पुल को तोड़ते समय बड़ा हादसा टला, मशीन पर गिरा ब्रिज का भारी हिस्सा, बाल-बाल बचे कर्मचारी

Dhar News-धार जिले के घाटाबिल्लौद में चंबल नदी पर बने सैकड़ों साल पुराने पुल को गिराने के दौरान बड़ा हादसा टल गया. पुल तोड़ने के दौरान अचानक ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा मशीन के अगले हिस्से पर गिर पड़ा. इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 06, 2026, 07:57 PM IST
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150 साल पुराने पुल को तोड़ते समय बड़ा हादसा टला, मशीन पर गिरा ब्रिज का भारी हिस्सा, बाल-बाल बचे कर्मचारी

Bridge Collapse on Machine-इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर स्थित घाटाबिल्लौद में चंबल नदी पर बने ऐतिहासिक पुल को तोड़ने के दौरान सोमवार को बड़ा हादसा टल गया. एमपी आरडीसी (MPRDC) द्वारा नए फोरलेन पुल के निर्माण के लिए पुराने ढांचो को गिराया जा रहा था, इसी दौरान पुल का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर पोकलेन मशीन के अगले हिस्से पर आ गिरा. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई. 

ब्रिज गिराने के दौरान हुआ हादसा
निर्माण एजेंसी ने काम शुरू करने से पहले सुरक्षा सर्वोपरि का दावा किया था. घनी आबादी और संवेदनशीलता को देखते हुए पुल को गिराने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, बल्कि नियंत्रित ब्रिज ब्रेकर तकनीक अपनाई जा रही थी. बुधवार को रेलिंग हटाने के बाद जब पोकलेन मशीन मुख्य ढांचे को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, तभी संतुलन बिगड़ा और भारी मलबा सीधे मशीन पर गिर गया. हालांकि, ऑपरेटर सुरक्षित बच गया. 

150 साल पुराना था पुल
यह ऐतिहासिक पुल करीब 150 साल पुराना था और 15 पिलरों पर टिका हुआ था. डेढ़ सदी तक यह क्षेत्र में यातायात की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रहा है. जर्जर होने के कारण अब इसकी जगह लगभग 40 करोड़ की लागत से नए और आधुनिक फोरलेन पुलि का निर्माण किया जा रहा है. 

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18 महीने का रखा गया है लक्ष्य
नई परियोजना के तहत 25-25 मीटर चौड़ा अत्याधुनिक फोरलेन ब्रिज तैयार किया जाएगा. निर्माण एजेंसी ने इसे 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है. मानसून की चुनौती को देखते हुए प्राथमिकता यह है कि बारिश शुरू होने से पहले नदी के भीतर पुल का बेस यानी आधार तैयार कर लिया जाए. पुल निर्माण और सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने इंदौर-अहमदाबाद मार्ग के यातायात को पूरी तरह वैकल्पिक रास्तों पर डायवर्ट कर दिया. पुल का निर्माण जब तक पूरा नहीं होता वैकल्पिक मार्ग से वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी. 

यह भी पढ़ें-उज्जैन के तराना में खूनी संघर्ष, सरपंच समेत 25 लोगों ने किसान परिवार पर किया हमला

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