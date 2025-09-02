मजदूरी से KBC की हॉट सीट तक, आसिफ की संघर्ष भरी कहानी ने जीता बिग-बी का दिल, अमिताभ बच्चन हुए भावुक

Asif in KBC-मध्यप्रदेश के धार के रहने वाले आसिफ ने कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर जगह बनाई है. आसिफ केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे हुए दिखाई देंगे. 5 सितंबर को उनकी कहानी टेलीविजन पर प्रसारित होगी. धार से इंदौर में मजदूरी करने वाले आसिफ ने अपने जीवन में हार नहीं मानी. उनकी कहानी को सुनकर अमिताभ बच्चन भी भावुक हो गए. आसिफ ने परिवार के लिए दिन-रात मेहनत की, केबीसी के मंच पर पहुंचना भी उनके लिए आसान नहीं रहा.

हॉट सीट तक पहुंचे आसिफ

आसिफ धार के अमझेरा गांव के रहने वाले हैं. उनकी सादगी और मेहनत की कहानी अब केबीसी के जरिए लाखों लोग सुन पाएंगे. उनके लिए शो तक पहुंचना आसान नहीं था. कई चरणों की प्रक्रिया को उन्होंने पूरा किया. जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑडिशन और अंत में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड शामिल है.

5 सितंबर को होगा प्रसारित

5 सितंबर को प्रसारित होने वाले एपिसोड में आसिफ, शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आएंगे. आसिफ ने बताया कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पसीना बहाकर परिवार के बेहतर भविष्य का सपना देखा. आसिफ की कहानी सुनकर अमिताभ बच्चन भी भावुक हो गए. बिग बी ने उनकी मेहनत और परिवार प्रति उनके प्यार की तारीफ की.

बेटियों ने की पिता की तारीफ

आसिफ की बेटियों ने कहा कि पिता ने कभी उनकी जरूरतों में कमी नहीं आने दी. इसके लिए चाहे उन्हें कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़ी हो. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि आसिफ ने शो से कितनी राशि जीती. उनका हॉट सीट तक पहुंचना ही बड़ी जीत है. उन्होंने न सिर्फ परिवार, बल्कि पूरे अमझेरा और इंदौर का नाम रोशन किया है.

