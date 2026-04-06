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धार भोजशाला विवाद: इंदौर हाई कोर्ट में 6 अप्रैल से डे-टू-डे सुनवाई, जल्द आ सकता है बड़ा फैसला

Dhar News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच धार के बहुचर्चित भोजशाला विवाद में आज से रोजाना सुनवाई शुरू करने जा रही है. इस दौरान ASI की सर्वे रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को रिकॉर्ड पर लिया जाएगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:49 AM IST
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धार भोजशाला विवाद: इंदौर हाई कोर्ट में 6 अप्रैल से डे-टू-डे सुनवाई, जल्द आ सकता है बड़ा फैसला

Dhar Bhojshala Case: धार भोजशाला विवाद से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में आज से नियमित सुनवाई शुरू होगी. सुनवाई दोपहर 2:30 बजे शुरू होने वाली है. कोर्ट ने इस मामले में रोजाना सुनवाई करने का अहम फैसला लिया है. यह मामला, जो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रहा है अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और इसमें शामिल सभी पक्षों की नजरें कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हैं. जैसे-जैसे भोजशाला की सुनवाई अब अंतिम दलीलों यानी अंतिम सुनवाई के चरण की ओर बढ़ रही है, यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले का कोई समाधान निकल आएगा.

आज से रोजाना होगी सुनवाई
बता दें कि भोजशाला परिसर को लेकर चल रहे लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर गुरुवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के समक्ष सुनवाई हुई थी. जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और फैसला किया कि सोमवार से दोपहर 2:30 बजे से रोज़ाना सुनवाई शुरू होगी. आज की निर्धारित सुनवाई के दौरान चार याचिकाओं और एक अपील पर दलीलें पेश की जाएंगी. सबसे पहले याचिकाकर्ताओं की बात सुनी जाएगी, जिसके बाद आपत्तिकर्ताओं को सुना जाएगा.

यह भी पढ़ें: धार भोजशाला में अचानक पहुंचे हाईकोर्ट के जज, 55 मिनट तक जो देखा... क्या 2 अप्रैल को आएगा बड़ा फैसला?

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हिंदू-मुस्लिम पक्ष रखेंगे अपने-अपने तर्क
इस मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से विष्णु शंकर जैन और विनय जोशी पेश होंगे. जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट सलमान खुर्शीद अपनी दलीलें पेश करेंगे. बता दें कि कोर्ट ने पहले ही यह साफ़ कर दिया है कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों को ही अपने दावे और आपत्तियां पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले में अंतिम फैसला हाई कोर्ट ही सुनाएगा. इसके अलावा अपने पिछले आदेश को बरकरार रखते हुए, कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं कि भोजशाला परिसर की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न किया जाए.

वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ASI का 7 अप्रैल 2003 का आदेश लागू रहेगा और इस मामले के सभी पहलू हाई कोर्ट के सामने विचार के लिए खुले रहेंगे. सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की सर्वे रिपोर्ट साथ ही उस जगह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को भी रिकॉर्ड पर लिया जाएगा. अब हाई कोर्ट अपनी नियमित सुनवाई के दौरान, इस रिपोर्ट के संबंध में पक्षों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों पर विचार करेगा.

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