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भोजशाला मामले में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवाद, CJI ने याचिकाओं पर कही ये बात

Dhar Bhojshala Case: सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है. इन याचिकाओं में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर माना गया था.

Written ByPooja
Published: Jul 14, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:57 AM IST
भोजशाला मामले में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवाद, CJI ने याचिकाओं पर कही ये बात

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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