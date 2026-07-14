भोजशाला मामले में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवाद, CJI ने याचिकाओं पर कही ये बात

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Dhar Bhojshala Case: धार भोजशाला विवाद में नया मोड़ आया है. सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर माना गया था. यह मामला में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामले को जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने जल्द सुनवाई की मांग की थी.
भोजशाला परिसर से जुड़ी मस्जिद की देखरेख करने वाले काजी मोइनुद्दीन और मामले के अन्य पक्षकारों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए, मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी और एडवोकेट निजाम पाशा ने कोर्ट से इस मामले को तुरंत लिस्ट करने का अनुरोध किया. इसके जवाब में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों को निर्देश दिया कि वे याचिकाओं में मौजूद तकनीकी कमियों को जल्द से जल्द ठीक करें. मुस्लिम पक्ष (याचिकाकर्ताओं) की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं संयुक्त रूप से दायर की गई हैं.
भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि कमियां दूर होने के बाद, इन याचिकाओं को जल्द ही सुनवाई के लिए सही बेंच के सामने लिस्ट किया जाएगा. इस बीच हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक कैविएट दाखिल कर दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना इस मामले में कोई एकतरफा आदेश न दे.
हाई कोर्ट का फैसला
बता दें कि, 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने साफ तौर पर विवादित भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर को देवी सरस्वती (वाग्देवी) को समर्पित मंदिर माना. इसके अलावा कोर्ट ने अप्रैल 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के 21 साल पुराने उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जिसमें हिंदुओं को मंगलवार को पूजा करने और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि परिसर के पूरे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और ASI को सौंपी जाए.
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