भोजशाला मामले में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवाद, CJI ने याचिकाओं पर कही ये बात

भोजशाला परिसर से जुड़ी मस्जिद की देखरेख करने वाले काजी मोइनुद्दीन और मामले के अन्य पक्षकारों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए, मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी और एडवोकेट निजाम पाशा ने कोर्ट से इस मामले को तुरंत लिस्ट करने का अनुरोध किया. इसके जवाब में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों को निर्देश दिया कि वे याचिकाओं में मौजूद तकनीकी कमियों को जल्द से जल्द ठीक करें. मुस्लिम पक्ष (याचिकाकर्ताओं) की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं संयुक्त रूप से दायर की गई हैं.