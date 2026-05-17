गोमूत्र से शुद्धि...गर्भगृह में अखंड ज्योत! मां वाग्देवी की महाआरती देख मुस्लिम पक्ष ने उठाया ये बड़ा कदम

Dhar Bhojshala News: मध्य प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर चर्चा के केंद्र बन गई है. जहां ASI की नई गाइडलाइन लागू होने के बाद रविवार को भोजशाला परिसर में विधिवत पूजा-अर्चना की गई. इस मौके पर महाआरती का भी आयोजन किया गया. सुबह सूर्योदय के साथ ही भोज उत्सव समिति और हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए. वहीं श्रद्धालु अपने साथ मां वाग्देवी की मूर्ति लेकर आए और पूरे परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला. लंबे समय बाद इस तरह खुले रूप में हुए धार्मिक आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह बना रहा.

बता दें कि सुबह सबसे पहले भोजशाला परिसर को गंगाजल और गोमूत्र से शुद्ध किया गया. इसके बाद गर्भगृह को रंगोली से सजाया गया और बाहर स्थित ज्योति मंदिर की अखंड ज्योत को गर्भगृह में स्थापित किया गया. सूर्योदय के साथ मंत्रोच्चार, देवी अनुष्ठान, वास्तु पूजन और हवन शुरू हुआ. सुबह करीब 11:45 बजे महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. पूजा के दौरान पूरे परिसर में धार्मिक वातावरण बना रहा. हिंदू पक्ष ने इसे वर्षों की आस्था और संघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि मां वाग्देवी की पूजा अब पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित तरीके से हो रही है.

जुल्फीकार ने उठाए सवाल

इसी बीच भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जुल्फीकार पठान ने ASI की कार्रवाई और हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि मुस्लिम समाज पिछले करीब 800 वर्षों से यहां नमाज अदा करता आ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ASI ने अपने पुराने आदेशों में बदलाव कर पूजा की अनुमति दी है, जिसे मुस्लिम समाज अन्याय के रूप में देख रहा है. पठान ने दावा किया कि एएसआई पहले भी कई बार इस स्थल को कमाल मौला मस्जिद बता चुका है.

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मुस्लिम पक्ष ने लगाए आरोप

जुल्फीकार पठान ने कहा कि वर्ष 1998 में दायर एक याचिका में एएसआई के हलफनामे में भी इस स्थल का उल्लेख कमाल मौला मस्जिद के रूप में किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष को पूरी तरह नहीं सुना गया, इसलिए अब फैसले की समीक्षा के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. उन्होंने आगे की कानूनी रणनीति और शुक्रवार की नमाज को लेकर भी चर्चा की बात कही.

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