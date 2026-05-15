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धार भोजशाला पर MP हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातें, क्या है पूजा व्यवस्था पर नया फैसला

Dhar Bhojshala Decision: धार भोजशाला मामले में एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया है.

Written By  Arvind Singh|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 15, 2026, 03:41 PM IST
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धार भोजशाला फैसले की बड़ी बातें
धार भोजशाला फैसले की बड़ी बातें

Dhar Bhojshala MP High Court Decision: एमपी के धार में भोजशाला विवाद मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एमपी हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है. न्यायालय ने एएसआई का 2003 का वह आदेश भी निरस्त कर दिया गया है, जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदूओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था. इसे निरस्त करने के साथ यहां पूजा का अधिकार दिया गया है. एमपी हाईकोर्ट ने धार भोजशाला विवाद मामले में कई बड़ी बातों का जिक्र किया है. मामले पर 12 मई को ही सुनवाई पूरी हो गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था. 

धार भोजशाला मंदिर की बड़ी बातें 

भोजशाला का मूल स्वरूप मंदिर

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एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने फैसले में यह माना कि विवादित स्थल का मूल धार्मिक स्वरूप 'भोजशाला' है और यहां मां सरस्वती का मंदिर मौजूद था. इसे मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया है.  

2003 की पूजा-नमाज व्यवस्था रद्द

एएसआई की 2003 वाली व्यवस्था, जिसमें हिंदुओं को मंगलवार और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को अनुमति थी. उसे अदालत ने निरस्त कर दिया. यह फैसला 2003 में दिया गया था. जिसे कोर्ट ने आज के फैसले में निरस्त किया है. 

अब सरकार और ASI तय करेंगे नई व्यवस्था

एमपी हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर के संचालन, प्रबंधन और धार्मिक व्यवस्था को लेकर भारत सरकार और ASI मिलकर निर्णय करेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं. 

स्मारक की सुरक्षा ASI के पास रहेगी

भोजशाला की सुरक्षा, संरक्षण और ऐतिहासिक ढांचे की देखरेख की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानि ASI के पास ही रहेगी. यानि यहां के आगे की जिम्मेदारी भी ASI के पास होने वाली है. 

मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक जमीन का विकल्प

अदालत ने कहा कि मुस्लिम समुदाय चाहे तो धार जिले में दूसरी जगह मस्जिद के लिए जमीन मांग सकता है. जिस पर सरकार कानून के अनुसार विचार कर सकती है. इसकी मांग सरकार से की जा सकती है. 

लंदन से मूर्ति वापस लाने की मांग 

हिंदू पक्ष ने मां सरस्वती की उस प्राचीन मूर्ति को वापस भारत लाने की मांग भी उठाई है, जिसे वर्तमान में लंदन के एक संग्रहालय में रखा जाना बताया जाता है. सूत्रों के अनुसार सरकार इस मांग पर कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर विचार कर सकती है. क्योंकि इस मूर्ति के पहले इसी मंदिर में विराजमान होने की बात कही जाती है. फैसले के बाद धार में भी स्थानीय लोगों ने यही मांग की है की मूर्ति को वापस लाया जाए. 

मुस्लिम पक्ष के लिए भी रास्ता खुला 

खास बात यह है कि एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने फैसले में मुस्लिम समुदाय के लिए भी रास्ता खुला रखा है. आदेश में कहा गया है कि यदि मुस्लिम पक्ष चाहे तो धार जिले में किसी अन्य स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए जमीन की मांग कर सकता है. सरकार कानून और नियमानुसार ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार करेगी. 

भोजशाला विवाद सालों से धार्मिक और राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है. अदालत के इस फैसले के बाद अब देशभर की नजरें केंद्र सरकार और एएसआई की आगामी कार्ययोजना पर टिकी हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस ऐतिहासिक स्थल की व्यवस्था और धार्मिक गतिविधियों को लेकर नई रूपरेखा सामने आ सकती है.

ये भी पढ़ेंः धार भोजशाला पर आया बड़ा फैसला, भोजशाला को मंदिर करार दिया, हिंदुओं को पूजा का अधिकार 

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