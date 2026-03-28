धार भोजशाला में अचानक पहुंचे हाईकोर्ट के जज, 55 मिनट तक जो देखा... क्या 2 अप्रैल को आएगा बड़ा फैसला?

MP High Court Judges Visit Bhojshala: धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है. लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद में 2 अप्रैल को होने वाली अहम सुनवाई से पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजों ने स्थल का दौरा किया. यह निरीक्षण ऐसे समय हुआ है, जब अदालत में फैसले की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. इसी वजह से इसे काफी अहम माना जा रहा है. हनुमान जयंती के दिन प्रस्तावित सुनवाई को लेकर भी दोनों पक्षों और प्रशासन की नजरें टिकी हुई हैं.

दरअसल, इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी शनिवार दोपहर धार पहुंचे. दोनों जज लगभग 1 बजकर 50 मिनट पर भोजशाला परिसर में दाखिल हुए और करीब 55 मिनट तक वहां रुके. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पूरे परिसर का बारीकी से जायजा लिया. निर्धारित समय के बाद दोनों जज करीब 2 बजकर 45 मिनट पर वहां से रवाना हो गए. इस दौरान प्रशासनिक अमले की पूरी मौजूदगी सुनिश्चित की गई थी.

ASI अधिकारियों ने दी जानकारी

जजों के साथ धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारी भी मौजूद रहे. एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस परिसर के विभिन्न हिस्सों को जजों को दिखाया गया. अधिकारियों ने उन्हें स्थल के ऐतिहासिक महत्व, निर्माण शैली और संरचना से जुड़ी जानकारी दी, ताकि मामले की पृष्ठभूमि को समझने में आसानी हो सके और अदालत को तथ्यात्मक आधार मिल सके.

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जजों ने संरचना को ध्यान से देखा

निरीक्षण के दौरान न्यायमूर्तियों ने भवन के खंभों, शिलालेखों और स्थापत्य संरचना को ध्यान से देखा. उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि इस ऐतिहासिक ढांचे की बनावट और समयकाल क्या संकेत देते हैं. जजों के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई. पहले से ही स्पष्ट निर्देश थे कि कोई भी पक्षकार मौके पर उपस्थित नहीं रहेगा.

अलग-अलग दावे आए सामने

इस स्थल को लेकर दोनों समुदायों के अलग-अलग दावे हैं. हिंदू पक्ष इसे वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में देखता है. 11वीं सदी से जुड़े इस ढांचे को लेकर विवाद लंबे समय से जारी है और फिलहाल मामला हाईकोर्ट में लंबित है. अब 2 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें हैं, जिससे आगे की दिशा तय होने की उम्मीद की जा रही है.

रिपोर्टः कमल सोलंकी, धार

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