धार भोजशाला मंदिर है, मस्जिद पक्ष के शपथ पत्र में भी प्रमाण... हिंदू पक्ष ने दिया अयोध्या राम मंदिर का हवाला

Dhar Bhojshala Dispute: धार भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच में लगातार सुनवाई चल रही है और आज सुनवाई की चौथा दिन है. तीसरे दिन की सुनवाई के दौरा याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वकील विष्णु शंकर जैन ने इंदौर खंडपीठ के सामने अपने तर्क रखे. भोजशाला मामले को लेकर इंदौर उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की डबल बेंच के समक्ष हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर याचिका पर लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई.

हिंदू पक्ष ने राम मंदिर का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हिंदू पक्ष का समर्थन करते हुए कई ऐतिहासिक और कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत किए. जैन ने तर्क दिया कि हिंदू धर्मशास्त्रों और न्यायशास्त्र के अनुसार, एक बार जहां प्राण-प्रतिष्ठा हो जाती है, वह स्थान सदैव के लिए मंदिर ही रहता है. उन्होंने कहा कि मूर्ति के अपने विधिक अधिकार होते हैं. अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मामले में भी कोर्ट ने माना है कि मंदिर के ढांचे को ध्वस्त करने या अतिक्रमण करने से उसका धार्मिक चरित्र नहीं बदलता.

Add Zee News as a Preferred Source

कानूनी प्रावधानों पर स्पष्टीकरण

विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के समक्ष प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट और वक्फ एक्ट को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए बताया कि उन्होंने धारा 4(3) (1) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यह अधिनियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों पर लागू नहीं होता, इसलिए भोजशाला इस कानून के दायरे से बाहर है. जैन ने कहा कि धारा 3D के प्रावधानों के अनुसार भोजशाला किसी भी स्थिति में वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती.

प्रतिवादी के जवाब से ही मिले मंदिर के प्रमाण

सुनवाई के दौरान विष्णु शंकर जैन ने प्रतिवादी मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के जवाब का ही उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि सोसाइटी ने खुद स्वीकार किया है कि भोजशाला एक प्राचीन संस्कृत विद्यालय रहा है. यह परमार कालीन स्मारक है, जहां राजा भोज का शासन था. यहां खुदाई और सर्वेक्षण में कई संस्कृत शिलालेख मिले हैं. अधिवक्ता जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष का यह स्वीकार करना कि 1305 ईस्वी में खिलजी ने

आक्रमण किया था, यह सिद्ध करता है कि मंदिर को मस्जिद में बदलने का प्रयास किया गया था.

आस्था नहीं, रिसर्च है आधार

हिंदू पक्ष ने दलील दी कि जिस प्रकार गंगा, नर्मदा और गोवर्धन पर्वत भौतिक विग्रह न होने पर भी पूजनीय हैं, उसी प्रकार मां वाग्देवी भोजशाला में सूक्ष्म रुप से विराजमान हैं. हम केवल आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि गहन रिसर्च और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर पूजा का वैधानिक अधिकार मांग रहे हैं. सुनवाई के दौरान मुख्य याचिकाकर्ता आशीष गोयल सहित अधिवक्ता विनय जोशी, पार्थ यादव, मनी मुंजाल और सौरभ सिंह उपस्थित रहे. गुरुवार को भी दोपहर ढाई बजे से इस मामले पर बहस जारी रहेगी.