धार भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, MP हाईकोर्ट में आज आएगा ऐतिहासिक फैसला

Dhar Bhojshala Decision: धार भोजशाला विवाद पर एमपी हाईकोर्ट 15 मई यानि आज बड़ा फैसला सुनाने वाला है. फैसले से पहले इंदौर और धार जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
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Dhar Bhojshala MP High Court Hearing: धार की विवादित भोजशाला पर 15 मई को एमपी हाईकोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाला है. इससे पहले इंदौर और धार जिले में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. धार भोजशाला को लेकर पांच याचिकाओं और तीन इंटरवेंशन पर सुनवाई के बाद एमपी हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट के वकील और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि शुक्रवार के दिन फैसला आने वाला है. जिसके बाद हलचल तेज हो गई है.
धार में सुरक्षा बल तैनात
धार भोजशाला पर आने वाले फैसले से पहले धार में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं. क्योंकि इंदौर हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच से भोजशाला-कमल मौला परिसर से जुड़े विवादित मामले में अपना फैसला सुनाने वाली है. 12 मई को इंदौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपनी अंतिम सुनवाई पूरी की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. धार जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा का कहना है कि धार जिले में एएसआई की तरफ से संरक्षित एक प्राचीन संरचना के संबंध में कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है. हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे जिले में शांति बनाए रखें और किसी भी भ्रामक जानकारी या अफवाहों पर ध्यान न दें. जिला प्रशासन ऐसी भ्रामक जानकारियों और अफवाहों पर नजर रख रहा है और इस संबंध में किसी भी अप्रिय जानकारी के मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.'
शांति-सौहार्द बनाए रखने की अपील
पुलिस और प्रशासन ने मामले में लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील है. इंदौर के राजवाड़ा सहित अन्य स्थानों पर पुलिस फोर्स को लगाया गया है. जबकि धार और इंदौर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. वहीं मामले से जुड़े वकीलों ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है. बता दें कि धार भोजशाला मामले में एमपी हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. जिसके बाद 12 मई के दिन हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर अब आज फैसला आने की उम्मीद की जा रही है. क्योंकि आज आने वाला फैसला इस मामले में आगे के लिए अहम माना जा रहा है.
2022 से चल रही सुनवाई
धार भोजशाला मामले की शुरुआत साल 2022 में हुई थी. जब रंजना अग्निहोत्री और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को स्पष्ट करने और हिंदू समाज को परिसर पर पूर्ण अधिकार देने की मांग की गई थी. मुख्य याचिका के साथ चार अन्य याचिकाएं और एक अपील भी अदालत में क्लब की गई थीं. विवादित परिसर में साल 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था. इस सर्वे की रिपोर्ट भी सुनवाई के दौरान अहम आधार बनी थी. इसके बाद 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर में दिनभर निर्बाध पूजा-अर्चना की अनुमति दी थी. 6 अप्रैल 2026 से हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक चली. जिस पर अब फैसला आने वाला है.
दरअसल, यह मामला एमपी में संवेदनशील माना जाता है. क्योंकि धार की भोजशाला पर हिंदू पक्ष अपना दावा करता है और इसे मां वाग्देवी का मंदिर मानता है. वहीं मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद बताता है. जिस पर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
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