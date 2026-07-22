भोजशाला विवाद: नमाज की जगह को लेकर फिर SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, कहा- जमीन काफी दूर है

मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में नमाज के स्थान को लेकर विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है. आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने कोर्ट को बताया कि 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परिसर के ठीक पास ही नमाज़ के लिए खुली जगह दी जाए. इसके बावजूद, प्रशासन ने जो जगह तय की है वह दो किलोमीटर दूर है. इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग पिछले शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ पाए.