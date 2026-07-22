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भोजशाला विवाद: नमाज की जगह को लेकर फिर SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, कहा- जमीन काफी दूर है

धार भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष ने नमाज पढ़ने के लिए वैकल्पिक जगह को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मुस्लिम पक्ष के अनुसार सरकार द्वारा तय की गई जगह परिसर से दो किलोमीटर दूर है, जिसके कारण पिछले शुक्रवार को नमाज नहीं हो पाई.

Written ByArvind SinghEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 22, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:36 PM IST
भोजशाला विवाद: नमाज की जगह को लेकर फिर SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, कहा- जमीन काफी दूर है

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Arvind Singh

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अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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