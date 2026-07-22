भोजशाला विवाद: नमाज की जगह को लेकर फिर SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, कहा- जमीन काफी दूर है

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मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में नमाज के स्थान को लेकर विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है. आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने कोर्ट को बताया कि 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परिसर के ठीक पास ही नमाज़ के लिए खुली जगह दी जाए. इसके बावजूद, प्रशासन ने जो जगह तय की है वह दो किलोमीटर दूर है. इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग पिछले शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ पाए.
इस बीच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए. उन्होंने बताया कि नमाज अदा करने के लिए तय की गई वैकल्पिक जगह भोजशाला परिसर से लगभग 900 मीटर दूर है. हालांकि, उन्होंने बेंच को भरोसा दिलाया कि वे खुद पूरे मामले की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करेंगे.
शुक्रवार को फिर होगी सुनवाई
बेंच के सदस्य जस्टिस बागची ने भी कहा कि कोर्ट के पहले के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए. इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि वे विवादित जगह के पास किसी दूसरी जगह पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार से निर्देश लें. कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को आगे सुनवाई करेगा, जब राज्य सरकार कोर्ट को स्थिति के बारे में जानकारी देगी.
SC ने इससे पहले क्या कहा था?
बता दें कि 14 जुलाई के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह भोजशाला परिसर के पास मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज पढ़ने के वास्ते एक खुली जगह आवंटित करे. मुस्लिम समुदाय के लोग हर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच इस जगह पर नमाज पढ़ सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और यह केवल तब तक लागू रहेगी जब तक कि अदालत इस मामले पर अपना फैसला नहीं सुना देती.
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