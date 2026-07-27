/भोजशाला में नमाज स्थल पर सस्पेंस बरकरार, मुस्लिम समुदाय ने ठुकराया प्रशासन का प्रस्ताव, SC के निर्देशों का दिया हवाला

मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि अब्दुल समद पहले ही कह चुके है की प्रशासन के साथ हुई बैठक में नमाज का समय व्यर्थ चला गया और उनकी मांग के अनुरूप स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया. उनका कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उचित स्थान नहीं दिया गया तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे जिसको लेकर वे SC पहुंचे भी है साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक प्रशासन द्वारा तय और सुनिश्चित स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक मुस्लिम समाज जुम्मे की नमाज अदा नहीं करेगा. फिलहाल जिला प्रशासन लगातार वैकल्पिक स्थानों का निरीक्षण कर रहा है और सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं पर भी काम जारी है. ऐसे में भोजशाला के पास जुम्मे की नमाज को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है.