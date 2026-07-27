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भोजशाला में नमाज स्थल पर सस्पेंस बरकरार, मुस्लिम समुदाय ने ठुकराया प्रशासन का प्रस्ताव, SC के निर्देशों का दिया हवाला

धार में भोजशाला परिसर के पास जुम्मे की नमाज के लिए अब तक स्थान तय नहीं हो सका है. प्रशासन विकल्प तलाश रहा है, लेकिन 40 पीर दरगाह के पास प्रस्तावित स्थल को मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया है.

Written ByKamal SolankiEdited ByPooja
Published: Jul 27, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:25 PM IST
भोजशाला में नमाज स्थल पर सस्पेंस बरकरार, मुस्लिम समुदाय ने ठुकराया प्रशासन का प्रस्ताव, SC के निर्देशों का दिया हवाला

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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