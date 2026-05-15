धार भोजशाला पर HC का बड़ा फैसला, भोजशाला को माना वाग्देवी मंदिर, हिंदुओं को पूजा का अधिकार

Dhar Bhojshala Big Verdict-धार भोजशाला मामले में एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार किया गया है और भोजशाला को मंदिर करार दिया गया है. साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अलग से जमीन देने का फैसला भी हाईकोर्ट ने सुनाया है. हाईकोर्ट ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अलग जमीन देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला में ASI का संरक्षण जारी रहेगा.

कोर्ट ने क्या-क्या माना

कोर्ट ने माना कि विवादित जगह का मूल धार्मिक स्वरूप भोजशाला है. यहां वाग्देवी का मंदिर था. भारत सरकार और ASI तय करेंगे कि भोजशाला का संचालन और व्यवस्था कैसे होगी. ASI संरक्षण और पूरी जगह की देखरेख करता रहेगा. स्मारक की सुरक्षा का जिम्मा ASI का होगा. कोर्ट ने ASI का 2003 का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें ASI ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था. साथ ही उस आदेश को भी खारिज किया गया है, जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समुदाय चाहे तो धार जिले में दूसरी जगह मस्जिद के लिए जमीन मांग सकता है. सरकार कानून के अनुसार, उस आवेदन पर विचार कर सकती है.

हिंदू पक्ष की मांग

मां सरस्वती की मूर्ति, जो अभी लंदन के संग्रहालय में बताई जाती है,उसे वापस भोजशाला लाया जाए. हिंदुओं की इस मांग पर सरकार विचार कर सकती है.

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अलर्ट पर प्रशासन

हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदौर और धार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं. शुक्रवार को जुमा होने से संवेदनशीलता और बढ़ गई है. शुक्रवार को मुस्लिम समाज भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज अदा करता है. मौके पर और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

धार पुलिस कंट्रोल रूम में जिलेभर से करीब 1200 पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है. सीआरपीएफ और आरएएफ की टुकड़ियां तैनात किया गया है. एसपी सचिन शर्मा लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं और पुलिस बल को निर्देश भी दिए गए हैं. एसपी शर्मा ने बताया कि धार में सुरक्षा 12 लेयर में की गई है. रिजर्व पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है.

सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मुस्लिम पक्ष

धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. उनका कहना है कि वकील हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे. अगर उन्हें इसमें कुछ गड़बड़ लगता है तो वह मामले की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे