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मंगलवार को पूजा, शुक्रवार को नमाज... क्या था धार भोजशाला का '2003 फॉर्मूला', जो अब हाई कोर्ट के फैसले से बदल जाएगा?

Dhar Bhojshala News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला परिसर को वाग्देवी (मां सरस्वती) का मंदिर करार देते हुए हिंदुओं को यहां पूजा-अर्चना का अधिकार दे दिया है. हाई कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि आखिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले से पहले धार भोजशाला में आखिर क्या व्यवस्था चल रही थी?

Written By  Sumit Rai|Last Updated: May 15, 2026, 04:02 PM IST
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मंगलवार को पूजा, शुक्रवार को नमाज... क्या था धार भोजशाला का '2003 फॉर्मूला', जो अब हाई कोर्ट के फैसले से बदल जाएगा?

Dhar Bhojshala HC Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए ऐतिहासिक परिसर को वाग्देवी (मां सरस्वती) का मंदिर करार देते हुए हिंदुओं को यहां पूजा-अर्चना का अधिकार दे दिया है. हिंदू पक्ष की मांग पर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र का था. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वे और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और कहा कि पुरातत्व एक विज्ञान है और कोर्ट वैज्ञानिक निष्कर्षों पर भरोसा कर सकती है. हाई कोर्ट के इस फैसले ने उस पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया है, जो पिछले करीब दो दशकों से धार भोजशाला में लागू थी.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि आखिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले से पहले धार भोजशाला में आखिर क्या व्यवस्था चल रही थी? हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद धार भोजशाला में क्या-क्या बदल जाएगा? चलिए आपको आसान भाषा में बताते हैं कि धार भोजशाला का वो '2003 फॉर्मूला' क्या है, जो करीब 23 साल से लागू थी और प्रशासन के लिए हमेशा एक सिरदर्द बनी रहती थी.

क्या था धार भोजशाला का '2003 फॉर्मूला'?

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7 अप्रैल 2003. ये वो तारीख है, जब भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव चरम पर था. दोनों समुदायों के बीच कानून-व्यवस्था बिगड़ने का डर था. हिंदुओं और मुस्लिम पक्ष के बीच टकराव को टालने के लिए सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने एक बीच का रास्ता निकाला, जिसे ही आप '2003 फॉर्मूला' कर सकते हैं. एएसआई ने धार भोजशाला को लेकर आदेश जारी किया और इस फॉर्मूले के तहत नियम तय किए गए.

मंगलवार को दर्शन-पूजन: हिंदुओं को हर मंगलवार को सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजशाला में जाने और वहां चावल-फूल से पूजा करने की इजाजत दी गई.

शुक्रवार को नमाज: मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक परिसर में जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति मिली.

बसंत पंचमी पर खास छूट: धार भोजशाला ज्ञान की देवी सरस्वती (वाग्देवी)  से जुड़ी है, इसलिए हिंदुओं को हर साल बसंत पंचमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक विशेष पूजा और अनुष्ठान का अधिकार दिया गया.

आम दिनों में एंट्री: मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में यह परिसर आम पर्यटकों के लिए एक संरक्षित स्मारक (Protected Monument) के तौर पर 1 रुपये के टिकट के साथ खुला रहता था, लेकिन इन दिनों में कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं की जा सकती थी.

ये भी पढ़ें- धार भोजशाला पर MP हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातें, क्या है पूजा व्यवस्था पर नया फैसला

जब-जब शुक्रवार को पड़ी बसंत पंचमी

साल 2003 में धार भोजशाला को लेकर फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन असली चुनौती तब आई जब बसंत पंचमी का त्योहार शुक्रवार के दिन पड़ गया. ऐसे मौकों पर प्रशासन के हाथ-पांव फूल जाते थे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को नमाज और हिंदू पक्ष के पूजा का समय टकराने की वजह से शहर का माहौल भारी तनावपूर्ण हो गया. साल 2006, 2013, 2016 और में ऐसा संयोग बना, तो शहर में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए थे. भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच दर्शन और नमाज करवानी पड़ी थी.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बदल जाएगा?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने धार भोजशाला को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि यह परिसर मूल रूप से ज्ञान की देवी सरस्वती यानी वाग्देवी का मंदिर ही है. हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पुरानी व्यवस्था बदल जाएगी. अब शुक्रवार को नमाज पढ़ने की व्यवस्था इस फैसले के बाद खत्म हो जाएगी. अब हिंदू पक्ष को पूजा करने के लिए सिर्फ मंगलवार या बसंत पंचमी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अब नियमित तौर पर पूजा-अर्चना और आरती के रास्ते खुल गए हैं.

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लंदन से वाग्देवी की मूर्ति लाने की मांग

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष को बड़ी कानूनी ताकत मिल गई है. हिंदू पक्ष द्वारा अब अंग्रेज शासनकाल के दौरान चुराई गई वाग्देवी की असली मूर्ति को लंदन के म्यूजियम से वापस भारत लाने की बात कही जा रही है. वाग्देवी की मूर्ति 114 साल से लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट में रखी है, जो मुगलों के आक्रमण के बाद खंडित हो गई थी और इस प्रतिमा को अंग्रेजों ने खुदाई कर 1875 में निकाला था. इसके बाद अपने कब्जे में ले लिया था और तब से लंदन के म्यूजियम में है.

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