कमल, शंख और संस्कृत के श्लोक... ASI को धार भोजशाला के सर्वे में ऐसा क्या-क्या मिला, जिसके आधार पर HC ने दिया ऐतिहासिक फैसला?

Bhojshal Temple: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने धार भोजशाला केस पर बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल, इंदौर हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि यहां पर पहले एक मां वाग्देवी मंदिर मौजूद था. हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे धार जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. वहीं जिले के सभी पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भोजशाला परिसर का सर्वे किया. उसके बाद हाईकोर्ट में लगभग 2100 पन्नों की रिपोर्ट पेश की. उसके बाद हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला सुनाया. आइए जानते हैं, कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या-क्या लिखा है, जिससे हाईकोर्ट ने देवी का मंदिर करार दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, धार भोजशाला परिसर में लगभग 98 दिनों तक ASI ने सर्वे किया गया. उसके बाद एक 2100 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, जिसे हाईकोर्ट में पेश की. उसके बाद ही हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है. ASI रिपोर्ट के मुताबिक, भोजशाला परिसर में खुदाई के दौरान कई कमल, शंख, मूर्तियां, सिक्के और कई ऐतिहासिक अवशेष पाए गए. इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि गया है कि परमारकालीन भवन की नींव के पत्थरों पर बाद में निर्माण किया गया. इसके अलावा, सर्वे में स्तंभों और वास्तुकला से संकेत मिले हैं, कि ये पहले मंदिर का हिस्सा रहे होंगे. इनको बाद में मस्जिद निर्माण के रूप में उपयोग किया जाने लगा.

कौन-सौन सी आकृतियां मिली

वहीं ASI टीम को सर्वे के दौरान भोजशाला की दीवारों पर देवी-देवताओं की आकृतियां भी मिली. रिपोर्ट में बताया गया है कि भोजशाला में जो मूर्तियां मिली हैं, उन्हें पहले परिसर से निकालकर मांडू संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया था. इसमें यह भी बताया गया है कि जो मूर्तियां भोजशाला से मिली थीं, उन्हें संजोय रखने के लिए संग्रहालय में रखा गया था. इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जो कलाकृतियां मिली हैं, वह संगमरमर, नरम पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनाई गई थीं. इन कलाकृतियों में गणेश, नृसिंह, भैरव, देवी-देवताओं और पशुओं के आकार की आकृतियों के चिन्ह मिले हैं.

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सर्वे के दौरान क्या-क्या मिला?

इसके साथ-साथ ASI रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सर्वे के दौरान दो स्तंभ भी मिले थे, जिन पर 'ॐ सरस्वत्यै नमः' लिखा हुआ है. इनमें से एक स्तंभ पर देवी-देवता की आकृति भी बनी हुई है. वहीं पूर्वी हिस्से में स्तंभों की तार में लगे एक बड़े शिलालेख में प्राकृत भाषा की दो कविताएं भी लिखी हुई हैं. इनमें प्रत्येक में 109 छंद हैं. पश्चिम में स्थित मेहराब की दीवारें बेसाल्ट से बने चबूतरे से सटी हुई हैं, जिनके नीचे नक्काशी दिखाई देती है. इन सभी वास्तुकला के हिसाब से यह परिसर पहले मंदिर का हिस्सा था, उसके बाद में मंदिर का निर्माण कराया गया. जिसमें बेसाल्ट के ऊंचे चबूतरों पर उनका दोबारा उपयोग किया गया.

अंग्रेज शासनकाल में भी सर्वे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धार भोजशाला का अंग्रेज शासनकाल में भी सर्वे किया गया था. इसके बाद, 1987 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से किए गए उत्खनन में भोजशाला से हिंदू धर्म से जुड़ी 32 मूर्तियां भी मिली थीं. इन सभी के आधार पर रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है, मौजूदा भोजशाला परिसर यानी कमाल मौला दरगाह के निर्माण में पहले से मौजूद मंदिर के हिस्सों का उपयोग किया गया था. इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षेण विभाग को सर्वे में भोजशाला के मंदिर होने के कई प्रमाण मिले हैं.

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