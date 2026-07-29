/भोजशाला के पास नमाज पर सस्पेंस बरकरार, मुस्लिम पक्ष बोला- शराब फैक्ट्री के पास जगह देना गलत

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मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धार भोजशाला परिसर के पास नमाज अदा करने को लेकर गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रशासन द्वारा दिए गए वैकल्पिक नमाज स्थलों के प्रस्तावों पर मुस्लिम समाज ने कड़ा ऐतराज जताया है. यह मामला एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष उठा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब कल एक बार फिर सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि शीर्ष अदालत ने सरकार को निर्देश दिए थे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज अदा करने के लिए भोजशाला के पास ही कोई उपयुक्त और सम्मानजनक जगह दी जाए. लेकिन, प्रशासन ने जो पहली जगह तय की, वह भोजशाला परिसर से करीब 1.3 किलोमीटर दूर '40 पीर दरगाह' के पास थी.
इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार के पास नमाज के लिए एक दूसरी जगह का प्रस्ताव है. इस पर अहमदी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार जिस जगह का सुझाव दे रही है, वह एक ब्रुअरी (शराब बनाने की फैक्ट्री) के परिसर का हिस्सा है. ऐसी जगह पर नमाज़ अदा करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई कल (30 जुलाई) करेंगे.
सुनिश्चित जगह नहीं मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे: मुस्लिम पक्ष
दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर मुस्लिम समाज का रुख भी कड़ा बना हुआ है और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि अब्दुल समद का कहना है कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भावना के अनुसार जगह उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है. जब तक प्रशासन द्वारा निष्पक्ष, पवित्र और सुनिश्चित स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक मुस्लिम समाज जुम्मे की नमाज अदा नहीं करेगा.
जेसीबी से समतल कराई गई थी जमीन
स्थानीय प्रशासन ने आबकारी विभाग के पुराने डिस्टिलरी परिसर की जमीन को जेसीबी मशीनों से समतल कराकर तैयार कर लिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर खुले मैदान में नमाज कराई जा सके। हालांकि, इस जगह को लेकर न तो मुस्लिम समाज सहमत हुआ और न ही आधिकारिक घोषणा हो सकी. फिलहाल, धार शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब हर किसी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की कल होने वाली सुनवाई और उस पर आने वाले फैसले पर टिकी हैं.