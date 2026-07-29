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भोजशाला के पास नमाज पर सस्पेंस बरकरार, मुस्लिम पक्ष बोला- शराब फैक्ट्री के पास जगह देना गलत

धार भोजशाला परिसर के पास नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान को लेकर मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन द्वारा शराब फैक्ट्री के पास दी गई जगह पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है. अब इस संवेदनशील मामले पर शीर्ष अदालत कल (30 जुलाई) फिर सुनवाई करेगी.

Written ByArvind Singh
Published: Jul 29, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:47 PM IST
भोजशाला के पास नमाज पर सस्पेंस बरकरार, मुस्लिम पक्ष बोला- शराब फैक्ट्री के पास जगह देना गलत

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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