/भोजशाला के पास नमाज पर सस्पेंस बरकरार, मुस्लिम पक्ष बोला- शराब फैक्ट्री के पास जगह देना गलत

स्थानीय प्रशासन ने आबकारी विभाग के पुराने डिस्टिलरी परिसर की जमीन को जेसीबी मशीनों से समतल कराकर तैयार कर लिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर खुले मैदान में नमाज कराई जा सके। हालांकि, इस जगह को लेकर न तो मुस्लिम समाज सहमत हुआ और न ही आधिकारिक घोषणा हो सकी. फिलहाल, धार शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब हर किसी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की कल होने वाली सुनवाई और उस पर आने वाले फैसले पर टिकी हैं.