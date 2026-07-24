/भोजशाला विवाद: नमाज के लिए पास में जगह देने की मांग पर आज SC में सुनवाई, 2KM दूर होने पर जताई थी आपत्ति

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सुप्रीम कोर्ट आज 24 जुलाई को धार में ऐतिहासिक भोजशाला से जुड़े विवाद पर एक अहम सुनवाई करने जा रहा है. इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर विचार किया जाएगा जिसमें भोजशाला परिसर के पास नमाज पढ़ने के लिए किसी दूसरी जगह की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि प्रशासन की ओर से दी गई जगह 40 पीर दरगाह भोजशाला से लगभग दो किलोमीटर दूर है, जिससे वहां नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि पिछले शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ी जा सकी थी.
नमाज के लिए पास में जगह देने की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि कोर्ट के पहले के निर्देशों के मुताबिक नमाज के लिए जो वैकल्पिक जगह दी गई है, वह भोजशाला परिसर के पास नहीं है. आवेदन में कहा गया है कि वर्तमान में चिन्हित 40 पीर दरगाह भोजशाला परिसर से लगभग दो किलोमीटर दूर स्थित है, जिसके कारण पिछले शुक्रवार की नमाज अदा नहीं की गई थी. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर वकील हुजैफा अहमदी ने कोर्ट के सामने यह बात रखी कि परिसर के पास ही वैकल्पिक इंतजाम किए जाने चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला या आगे के निर्देश दे सकता है.
लंबे समय से लंबित है विवाद
गौरतलब है कि भोजशाला विवाद लंबे समय से कोर्ट में लंबित है. 15 मई, 2026 को इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर का दर्जा दिया और साल के सभी 365 दिन वहां पूजा करने का अधिकार दिया. कोर्ट ने 2003 के आदेश को रद्द कर दिया, पिछली व्यवस्था को खत्म कर दिया और शुक्रवार की जुमे की नमाज पर रोक लगा दी. इस कदम के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुनवाई के दौरान और अंतिम अंतरिम आदेश से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह भोजशाला परिसर के पास एक ऐसी जगह तय करे जहां मुस्लिम समुदाय खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ सके.
फैसले पर टिकीं सबकी नजरें
राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने 40 पीर दरगाह के पास सरकारी जमीन आवंटित की, जिसे मुस्लिम समुदाय ने स्वीकार नहीं किया. इसलिए आज की सुनवाई मुख्य रूप से नमाज के लिए किसी दूसरी जगह की मांग पर केंद्रित है, और यह मामला भविष्य की व्यवस्थाओं पर असर डाल सकता है. फिलहाल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.
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