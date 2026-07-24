/भोजशाला विवाद: नमाज के लिए पास में जगह देने की मांग पर आज SC में सुनवाई, 2KM दूर होने पर जताई थी आपत्ति

नमाज के लिए पास में जगह देने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि कोर्ट के पहले के निर्देशों के मुताबिक नमाज के लिए जो वैकल्पिक जगह दी गई है, वह भोजशाला परिसर के पास नहीं है. आवेदन में कहा गया है कि वर्तमान में चिन्हित 40 पीर दरगाह भोजशाला परिसर से लगभग दो किलोमीटर दूर स्थित है, जिसके कारण पिछले शुक्रवार की नमाज अदा नहीं की गई थी. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर वकील हुजैफा अहमदी ने कोर्ट के सामने यह बात रखी कि परिसर के पास ही वैकल्पिक इंतजाम किए जाने चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला या आगे के निर्देश दे सकता है.