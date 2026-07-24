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भोजशाला विवाद: नमाज के लिए पास में जगह देने की मांग पर आज SC में सुनवाई, 2KM दूर होने पर जताई थी आपत्ति

धार की ऐतिहासिक भोजशाला में नमाज के लिए पास में वैकल्पिक स्थान देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इंदौर हाईकोर्ट ने 15 मई 2026 को भोजशाला में 365 दिन पूजा का अधिकार देकर शुक्रवार की नमाज पर पाबंदी लगाई थी.

Written ByKamal SolankiEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 24, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:39 AM IST
भोजशाला विवाद: नमाज के लिए पास में जगह देने की मांग पर आज SC में सुनवाई, 2KM दूर होने पर जताई थी आपत्ति

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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