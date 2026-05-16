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धार की भोजशाला में ASI को सर्वे में क्या मिला, मूर्ति-खंभे-शिलालेख कैसे बने अहम सबूत, जानिए सबकुछ

Dhar Bhojshala ASI Survey: धार की भोजशाला पर एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे मां वाग्देवी का मंदिर माना है. इस फैसले में ASI का सर्वे सबसे अहम रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 16, 2026, 10:51 AM IST
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धार की भोजशाला में ASI को सर्वे में क्या मिला
धार की भोजशाला में ASI को सर्वे में क्या मिला

Dhar Bhojshala High Court Verdict: धार की भोजशाला को मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाता है. ऐसे में इस विवाद के फैसले में अयोध्या केस ही सबसे अहम रहा है. क्योंकि करीब 30 सालों से विवादों में रहे इस मुद्दे पर 15 मई को एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायालय ने ADI की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस जगह को मां वाग्देवी का मंदिर माना है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ASI की वैज्ञानिक रिपोर्ट, भोजशाला में मिले 106 खंभे, संस्कृत में लिखे शिलालेख के साथ-साथ स्थापत्य अवशेष और ऐतिहासिक रिकॉर्ड यहां सबसे अहम रहे हैं. जबकि भोजशाला मामले में अयोध्या केस के तर्कों को भी हाईकोर्ट ने अहम माना है.

ASI सर्वे और अयोध्या फैसला अहम रहा

एमपी हाईकोर्ट ने भोजशाला का फैसला देते हुए कहा कि ASI का सर्वे एक विशेषज्ञ संस्था है और उसकी रिपोर्ट को सामान्य राय के रूप में नहीं देखा जा सकता. पुरातत्व विज्ञान किसी भी विवाद में महत्वपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है. कोर्ट ने अयोध्या फैसले के कई सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को तय करने में आस्था के साथ उसकी ऐतिहासिक निरंतरता, पुरातात्विक प्रमाण और पूजा परंपरा भी महत्वपूर्ण होती है. ASI की रिपोर्ट को पूरी तरह से देखने और पढ़ने के बाद यह संकेत मिलता है कि भोजशाला का वर्तमान ढांचा एक पहले से मौजद हिंदू संरचना के ऊपर निर्मित हुआ है. जिसे काटकर या विकृत कर संरचना के ऊपर तैयार किया गया है. सर्वे के बाद यह जानकारी और पूरी तरह से पुख्ता हो जाती है.'

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भोजशाला में मिले खंभे और स्तंभ

भोजशाला में 98 दिनों तक ASI ने सर्वे किया था. इस दौरान भोजशाला परिसर के अंदर 106 खंभे मिले. जबकि 82 स्तंभ भी यहां मिले थे. कोर्ट ने यह माना कि इन खंभों और शिलालेख की जो स्थापत्य शैली है, वह पारंपरिक मंदिर वास्तुकला से मेल खाती है. क्योंकि स्तंभों पर बनी आकृतियों पर देवी-देवताओं और मानव आकृतियों के चिह्न मिले है. जिन्हें बाद में क्षतिग्रस्त किए जाने के संकेत भी ASI की सर्वे रिपोर्ट में दिखते हैं. अदालत ने कहा कि जिस तरह से धार्मिक प्रतीकों और स्थापत्य अवशेषों का महत्व पहले भी अयोध्या मामले में स्वीकार किया जा चुका है. उसी तरह से भोजशाला विवाद में भी इन्हें महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया है. जिस तरह की जानकारी अयोध्या केस में ASI के सर्वे में मिली थी. उसी तरह की जानकारी धार की भोजशाला में हुए सर्वे में मिली है.  

संस्कृत में लिखे थे शिलालेख

हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि भोजशाला परिसर में जो शिलालेख मिले हैं. उन पर संस्कृत भाषा में लिखा गया है. जिसमें सरस्वत्यै नमः, ॐ नमः शिवाय जैसे शब्दों का सीधा उल्लेख मिलता है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जानकारी मिलना इस स्थान को सरस्वती और संस्कृत शिक्षा से पूरी तरह से जोड़ता है. एक शिलालेख पर पारिजातमंजरी-नाटिका का भी उल्लेख मिलता है. जिससे यह माना जाता है कि यह स्थान पूर्व में संस्कृत अध्ययन और मां सरस्वती देवी की पूजा से जुड़ा रहा है. इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने इम्पीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल जैसे अन्य ऐतिहासिक स्रोतों का भी सहारा लिया. इन सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों में धार की भोजशाला को राजा भोज के शासनकाल से जुड़ा बताया गया है. जो संस्कृत अध्ययन का केंद्र माना जाता था. हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि गजेटियर अंतिम प्रमाण नहीं होते, लेकिन सहायक साक्ष्य के रूप में इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है. जो बड़ी जानकारी इस मामले में भी देते नजर आ रहे हैं. 

ऋग्वेद का उल्लेख

अदालत ने ऋग्वेद का हवाला देते हुए कहा कि देवी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं. कोर्ट के मुताबिक संस्कृत शिक्षा केंद्र रहे इस स्थल का सरस्वती उपासना से जुड़ा होना स्वाभाविक प्रतीत होता है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि भोजशाला मूल रूप से मां सरस्वती से जुड़ा धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र था. 

फिर चर्चा में भोजशाला 

15 मई को आए फैसले के बाद 30 साल से विवादों में रही एमपी के धार की भोजशाला अब फिर से चर्चा में आ गई है. कोर्ट ने इसे वागदेवी मंदिर माना है और 2003 के ASI के उस फैसले को भी निरस्त कर दिया है. जिसमें पूजा और नमाज का अधिकार दिया गया था. बताया जा रहा है कि एसआई ने सर्वे के दौरान बहुत से फोटो और वीडियो लिए थे. जिसमें कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किया गया था. जिसके आधार पर ही यह फैसला आया है.  

एक नजर में धार भोजशाला विवाद 

  • धार की भोजशाला को राजा भोज काल का संस्कृत शिक्षा और देवी सरस्वती उपासना केंद्र माना जाता है. 
  • बाद में यहां बनी संरचना को मुस्लिम पक्ष ने कमाल मौला मस्जिद बताया, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ.
  • ब्रिटिश काल से ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष इस स्थल पर अपना दावा करते रहे हैं. 
  • 1997 में ASI ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित किया और पूजा-नमाज के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई.
  • हिंदू पक्ष ने वैज्ञानिक सर्वे की मांग की थी. जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर ASI ने GPR सर्वे और उत्खनन किया.
  • ASI रिपोर्ट में मंदिरनुमा अवशेष, संस्कृत शिलालेख और पुराने ढांचे के इस्तेमाल के संकेत मिलने का दावा किया गया.
  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 मई को दिए फैसले में कहा कि उपलब्ध साक्ष्य भोजशाला को देवी सरस्वती से जुड़े हिंदू धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र की ओर संकेत करते हैं.

ये भी पढ़ेंः क्या था धार भोजशाला का '2003 फॉर्मूला', जो अब हाईकोर्ट के फैसले से बदल जाएगा?

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