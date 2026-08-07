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मुस्लिम समुदाय ने ठुकराया प्रशासन का प्रस्ताव, भोजशाला से सटी जमीन पर ही होगी जुम्मे की नमाज, बैठकों के बाद बनी सहमति

भोजशाला परिसर के पास जुम्मे की नमाज को लेकर दिनभर चली बैठकों के बाद सहमति बन गई. प्रशासन के सर्वे नंबर 613 के प्रस्ताव को मुस्लिम समुदाय ने ठुकरा दिया, जिसके बाद तय हुआ कि शुक्रवार की नमाज पहले की तरह खसरा नंबर 612 पर ही अदा की जाएगी.

Reported ByKamal Solanki
Published: Aug 07, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:03 AM IST
मुस्लिम समुदाय ने ठुकराया प्रशासन का प्रस्ताव, भोजशाला से सटी जमीन पर ही होगी जुम्मे की नमाज, बैठकों के बाद बनी सहमति

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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