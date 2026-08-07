/मुस्लिम समुदाय ने ठुकराया प्रशासन का प्रस्ताव, भोजशाला से सटी जमीन पर ही होगी जुम्मे की नमाज, बैठकों के बाद बनी सहमति

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भोजशाला परिसर के पास जुम्मे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन और मुस्लिस समाज के प्रतिनिधियों के बीच दिनभर बैठकों का दौर चलता रहा. इस दौरान प्रशासन ने नमाज के लिए सर्वे नंबर 613 का प्रस्ताव रखा, लेकिन मुस्लिम समाज ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया. देर शाम हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी की शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पिछली व्यवस्था के अनुसार खसरा नंबर 612 पर दी अदा की जाएगी. प्रशासन की ओर से क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक तैयारियां भी की जा रही हैं.
धार भोजशाला विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर अंतरिम याचिका पर गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट की पहले की अंतरिम व्यवस्था के अनुसार शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भोजशाला के पीछे स्थित खसरा नंबर 612 वाली जमीन पर नमाज अदा की जाएगी. जिला प्रशासन ने इस मौके के लिए सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं.
14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
14 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के 15 मई के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला आने तक और दोनों पक्षों के अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, धार भोजशाला के पास खुली जगह में शुक्रवार को दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे के बीच नमाज पढ़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए.
भोजशाला के पास पुरानी जगह पर होगी नमाज
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह व्यवस्था पूरी तरह से अस्थायी होगी और अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी. चूंकि गुरुवार को कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए यह अंतरिम व्यवस्था इस हफ्ते भी लागू रहेगी. बता दें कि, 15 मई को अपने फैसले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला को वाग्देवी को समर्पित मंदिर माना. जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. मस्जिद पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनावई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें नमाज पढ़ने के लिए एक वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करने को कहा गया.
साध्वी ऋतंभरा ने भोजशाला में की पूजा अर्चना
गुरुवार 6 अगस्त को साध्वी ऋतंभरा भोजशाला पहुंचीं. उन्होंने सबसे पहले देवी वाग्देवी की पूजा-अर्चना की और आरती की. उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भोजशाला के लिए संघर्ष केवल एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति की जीत का प्रतीक है.
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