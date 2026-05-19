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हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार भोजशाला में पहला मंगलवार, पूरे दिन पूजा की तैयारी, प्रशासन अलर्ट

Dhar Bhojshala: एमपी हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार भोजशाला में पहला मंगलवार है. जहां, दिनभर पूजा की जाएगी. ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है. सुबह से ही परिसर में पूजा-अर्चना शुरू हो चुकी है.

Written By  Kamal Solanki|Last Updated: May 19, 2026, 10:02 AM IST
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धार भोजशाला में मंगलवार को होगी दिनभर पूजा
धार भोजशाला में मंगलवार को होगी दिनभर पूजा

Dhar Bhojshala Poja: धार भोजशाला में मंगलवार को पूरे दिन पूजा-अर्चना की जाएगी. क्योंकि, एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले के बाद मंगलवार का दिन खास और ऐतिहासिक माना जा रहा है. यहां सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. परिसर में पूजा-अर्चना, सरस्वती वंदना और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जा रहा है. क्योंकि, हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां की व्यवस्था में बदलाव हुआ है. अब धार भोजशाला सालभर खुली रहेगी.  ऐसे में यहां पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है.

मंगलवार को दिनभर पूजा

मंगलवार होने के कारण सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही तेज रही है. भोज उत्सव समिति की तरफ से सालों से चलाए जा रहे 'मंगलवार सत्याग्रह' का आयोजन भी किया गया है. जहां सुबह 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक सरस्वती वंदना, हनुमान चालीसा पाठ और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद एएसआई की तरफ से जारी नई व्यवस्था के अनुसार अब भोजशाला परिसर वर्षभर सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा. इससे पहले साल 2003 की व्यवस्था के तहत मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज के लिए सीमित समय निर्धारित किया गया था. लेकिन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस पर रोक लगा दी है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब नियमित पूजा-अर्चना लगातार जारी है. 

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हाईकोर्ट ने भोजशाला को माना मंदिर 

15 मई के एमपी हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले में भोजशाला को मंदिर माना है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही यहां एएसआई ने साल के 365 दिन यहां पूजन करने का आदेश दिया है. जहां पहला मंगलवार आने की वजह से सोमवार से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी. भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने बताया कि आज उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने भोजशाला की गौरव पुनर्स्थापना के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी है. सुबह से ही यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. वहीं भोजशाला के पास पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं. प्रशासन भी यहां पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है. 

भोजशाला मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने धार शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन द्वारा लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई है. 

क्या भोजशाला विवाद 

एमपी के धार जिले में स्थित भोजशाला का विवाद पुराना रह है. हिंदू पक्ष इस जगह को वाग्देवी का मंदिर मानता है. जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है. इसको लेकर लंबे समय से विवाद चलता रहा है. एएसआई ने भी यहां लगातार सर्वे किया है. 98 दिनों तक लगातार चले एएसआई के सर्वे के बाद रिपोर्ट को अदालत को सौंपा गया था. जहां अदालत में प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्यों में संस्कृत शिलालेख, मंदिर शैली की वास्तुकला और अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों का उल्लेख किया गया। इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने 15 मई को बड़ा फैसला सुनाया था और इसे मंदिर माना था. 

ये भी पढे़ंः धार भोजशाला पर MP हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातें, क्या है पूजा व्यवस्था पर नया फैसला

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