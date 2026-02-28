Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhधार

धार में 'लुटेरी दुल्हन' का कारनामा, साढ़े 4 लाख में हुई शादी, पगफेरे के बहाने मायके गई तो फिर नहीं लौटी

Dhar News-धार के राजोद गांव में एक युवक के साथ शादी के नाम पर ठगी की गई. बताया जा रहा है कि शादी के बाद पगफेरे की बहाने मायके गई दुल्हन वापस ही नहीं लौटी. पीड़ित युवक ने थाने पहुंचकर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:22 PM IST
Luteri Dulhan News-मध्यप्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील के राजोद गांव में शादी के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यहां एक युवक को घर बसाने का सपना देखना भारी पड़ गया. लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह ने युवक से साढ़े चार लाख रुपए ऐंठ लिए और शादी के महज 8 दिन बाद ही दुल्हन रफूचक्कर हो गई. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दुल्हन समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. 

4.50 लाख के बाद हुई थी शादी
राजोद निवासी 32 वर्षीय दिनेश पिता गोपाल की लंबे समय से शादी नहीं हो पा रही थी. शादी की तलाश में परिवार ने बरमंडल निवासी बिचौलिए उमेश मारू से संपर्क किया. उमेश ने खरगोन की अनिता नाम की युवती का फोटो दिखाया और रिश्ता तय कराया. आरोपियों ने परिवार को विश्वास में लेकर शादी के खर्च के नाम पर साढे़ चार लाख रुपए वसूल लिए. 

8 दिन बाद भाग निकली दुल्हन
16 जनवरी को उज्जैन के प्रसिद्ध चिंतामण गणेश मंदिर में दिनेश और अनिता की शादी हुई थी. शादी के बाद दुल्हन आठ दिनों तक राजोद में अपने ससुराल रही. आठवें दिन दुल्हन की मां भूरीबाई और एक अन्य साथी रवि बरोर राजोद पहुंचे और पगफेरे की रस्म का हवाला देकर अनिता को अपने साथ ले गए. इसके बाद न तो अनिता वापस लौटी और न ही आरोपियों का कोई पता चला. 

पुलिस ने दर्ज किया मामला
काफी खोजबीन करने के बाद भी जब पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला, तो पीड़ित परिवार को ठगी का अहसास हुआ. राजोद थाना प्रभारी रामसिंह राठौर ने बताया कि पीड़ित द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र और शादी की तस्वीरों के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है.

