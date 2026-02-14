धार में 'बच्चा चोरी' की अफवाह ने मचाया बवाल, भीड़ ने 5 घुमक्कड़ लोगों को पीटा, पुलिस ने बचाई जान

Rumours Spark Panic in Dhar-मध्यप्रदेश के धार जिले के बदनावर थाना क्षेत्र में शनिवार को बच्चा चोरी की अफवाह से भारी हंगामा खड़ा हो गया. बच्चा चोरी की अफवाह के चलते उग्र हुई भीड़ ने राजस्थान से आए पांच घुमक्कड़ लोगों को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी. हालांकि, इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जांच में अपहरण की यह खबर पूरी तरह से निराधार और गलतफहमी का नतीजा निकली. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

छात्राओं के पास जाना पड़ा भारी

यह मामला सकलती से बखतगढ़ स्कूल मार्ग का है.जानकारी के अनुसार, राजस्थान के भीलवाड़ा और राजसमंद जिले के रहने वाले ये घुमक्कड़ लोग भिक्षा मांगकर अपना जीवनयापन करते हैं. बखतगढ़ में ये लोग कुछ छात्राओं के पास पहुंचे और उन्हें आशीर्वाद देने लगे. छात्राओं ने इसे गलत समझ लिया और घबराकर शोर मचा दिया. छात्राओं का कहना था कि उन्हें चॉकलेट देकर गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया.

भीड़ ने महिलाओं सहित पांच लोगों को पीटा

छात्राओं के शोर मचाने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. भीड़ ने दो महिलाओं और तीन पुरुषों को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. देखते ही देखते माहौल मौके पर तनावपूर्ण हो गया. इस घटना की सूचना मिलते ही बदनावर थाना प्रभारी अमित सिंह कुशवाहा और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पांचों लोगों को भीड़ से छुड़ाया और सुरक्षित बाहर निकालकर थाने ले आई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में घटना निकली अफवाह

बदनावर एसडीओपी अरविंद तोमर ने बताया कि पकड़े गए लोग घुमक्कड़ हैं और भिक्षा मांगकर पेट पालते हैं. ये लोग किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले संबंधित थाने में अपनी सूचना दर्ज कराते हैं. बखतगढ़ आने पर भी उन्होंने पहले ही पुलिस को जानकारी दी थी. पुलिस ने उनके दस्तावेजों की जांच की, जिसमें उनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है. उनके पास से कोई संदिग्ध वस्तु भी नहीं मिली. थाना प्रभारी अमित सिंह कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि अपहरण की बात पूरी तरह अफवाह थी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्धि स्थिति में कानून हाथ में लेने की बजाय डायल 112 या नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें.

यह भी पढ़ें-मासूम की हत्या से दहला हरदा, आंगनबाड़ी से लौटते समय हुआ था लापता, ऐसे हुआ खुलासा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!